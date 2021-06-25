分析師：看好黃金前景 金價明年有望升至2100美元

據報導，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 在一份報告中表示，儘管金價在近期承壓而下跌，但是該行仍看好黃金的前景，認為金價仍有上漲的空間。

CIBC 的分析師預估，今年黃金平均價格將為每盎司 1925 美元，到 2022 年平均金價有望達到每盎司 2100 美元。白銀方面，分析師預估今年平均銀價約為每盎司 28 美元，2022 年平均銀價預估為每盎司 31 美元。

分析師表示：「我們預期市場對實物黃金和白銀的需求將保持強勁，不僅是來自傳統投資人，也有許多尋求避險資產而選擇黃金的投資者。」

報告中也表示，儘管通膨壓力上升，迫使美聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策，但分析師認為，投資者更應該要關注的是實質利率。

分析師說道，負實質利率將繼續為金價帶來支撐，在實際利率出現顯著復甦之前，金價仍然有望持續表現出色。而在現階段，離復甦似乎還很遙遠。聯準會有望在控制通膨與支持經濟成長之間保持平衡，黃金和白銀價格預期將在未來幾個季度中持續攀升。

另外，政府大規模財政刺激措施，也將為金價帶來支撐，這樣的趨勢短期內不會改變。美國總統拜登已經提出了一項 6 兆美元的支出計劃，可能將導致未來美國年度財政赤字超過 1.3 兆美元。

分析師也指出，白銀方面，除了受惠於低利率環境下，不斷增長的工業需求也將在未來兩年為銀價帶來​重要支撐。另外，太陽能產業的需求持續增長，以及綠色能源轉型持續，都將增加白銀的工業需求。