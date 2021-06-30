〈房產〉全台都會區房市6月交易量萎縮 桃園、台南成交價微漲

台灣房屋集團統計 6 月內部成交行情，整體交易量月減 19%、年減 29%，新北市月減 27.8% 最多，不過，就此一統計資料顯示，雖然桃園及台南同樣量縮，但成交價仍持穩，較去年同期上漲 3% 及 5.6%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，6 月房市交易萎縮，主要是受疫情干擾，許多業者與上班族被迫休業、減班或是居家上班，5 月 15 日以來的三級警戒，造成房屋帶看以及購屋意願減少，購屋需求被排列在後項選擇，多採且走且看的策略，造成 6 月交易停滯。

台灣房屋統計，6 月六都中以台中市的成交表現衰退幅度較少，主要受房地合一 2.0 上路前的急售潮所致。台灣房屋台中青海特許加盟店店東江育德表示，7 月上路的房地合一 2.0，不僅將預售屋納管，且預售屋完工前後的重稅期，還會重新計算，導致重稅期漫長，因此 5、6 月接到不少來自預售屋投資客的委託，希望搶著在新制實施前的黃金時機獲利了結。

江育德指出，預售屋轉售的流程是跟建商換約為主，作業時間比中古屋交易較短，加上預售屋沒有社區帶看的問題，在三級警戒下銷售影響較小，因此 5、6 月即使疫情籠罩，店頭仍順利媒合不少預售屋換約物件，尤其是北屯總站、太平新光、海線台中港特定區等地，因近期有不少新案交屋，物件轉手的情況更加踴躍，為業績創造不小貢獻。

雖然全台房市 2021 年 6 月成交量減，但是價格仍維持平盤。江怡慧指出，根據台經中心 110 年 6 月消費者信心指數 (CCI) 調查，「購買房地產時機」指標為 113.05 點，與上月的調查結果相較下降 2.5 點，但仍在相對水準之上仍為樂觀。

進一步與「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果轉為悲觀的 94.25 點，較上月減 16.45 點，由此對照，表示民眾對於購買不動產的信心程度較其他耐久性財貨足，顯見依過去經驗等預期心態，在房價上仍不見明顯下修影子，更是為何 6 月出現量減價不減的原因。