〈房產〉北市危老改建案已准488件 連寺廟、戲院都來申請

台北市危老案件最新統計已核准 488 件，2021 年有機會超過 500 件，由於危老條例今年 5 月 11 日起容積獎勵將再減 2%，北市危老再現搶掛潮，統計今年 3 月至 5 月 11 日止，共有 105 件申請案遞件。

北市申請獲准的危老改建建物型態相當多元，除老舊透天、舊商辦、整批公寓、老舊飯店與戲院外，甚至還連寺廟都參與。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老在高房價與高地價的區域推動得如火如荼，尤其是所有權越單純，且土地面積越大的產品越受惠，目前北市中已經有許多老舊建築參與改建，包括這一年多來受疫情重創的飯店業，從規模較大的上市飯店，到一般規模的飯店業者，都申請危老改建，另外還有許多老商辦大樓、甚至是戲院、市場、地上權、寺廟等，都順利核准危老改建計畫。

根據北市建管處的資料顯示，目前申請核准危老改建通過的有 488 件，飯店大樓改建的有國賓大飯店、神旺大飯店、昰美飯店、宣美飯店、六福客棧、台北馥敦飯店，舊辦公大樓則有上海商業儲蓄銀行、蘇黎世大樓與中山區數筆壽險大樓危老改建案，另外較著名的危老改建還有信義行政中心地上權、電影院的日新戲院、南門市場，甚至還有大同區的龍雲寺，都參與了這幾年的北市危老改建計畫。

另北市統計至今年 5 月底，已受理申請重建計畫 704 件，申請量、核准量及核准率都高居全國之冠。危老條例於今年 5 月 11 日起時程容積獎勵再減 2%，北市危老重建計畫也再現搶掛潮，統計今年 3 月至 5 月 11 日為止，共有 105 件申請案，北市危老重建案熱度不減。

目前台北市住宅類平均屋齡已走 35.3 年，而截至今年第一季，台北市超過 30 年屋齡的住宅逾 63 萬宅、占全台北市比例逾 70%。