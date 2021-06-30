〈房產〉建商上半年全台獵地838億元 台中登上全台購地熱區冠軍

本土疫情升溫前，商用不動產與土地交易量能維持高檔，根據商仲第一太平戴維斯統計，第二季大型土地交易金額達 677 億元，與去年同期持平，加上地上權交易，總金額達 701 億元，建商買地比首季更積極，第二季購地金額達 488 億元，上半年合計 838 億元，年增 8%，台中市則登上全台購地熱區第一名。

第一太平戴維斯統計，今年以來土地交易熱區前三名區域為台中市、新北市與高雄市，上半年交易金額分別為 364 億元、212 億元以及 147 億元，台中市持續成為建商競逐土地的重點區域，特別是西屯區、台中烏日高鐵特區、北屯的 11 期與 14 期重劃區等區域，包括興富發 (2542-TW) 集團、宏璟建設 (2527-TW)、達麗 (6177-TW) 與華建 (2530-TW) 等建商，在該區的購地金額都超過 30 億元，上市櫃與區域建商獵地動能強勁。

2021 年第二季商用不動產市場的買氣集中在科技業，科技業第二季購置金額 161 億元，占整體交易近 6 成。

第一太平戴維斯指出，進一步觀察可以發現，科技業的資產布局有所轉變，前兩年在中美貿易戰帶動的台商回流，科技業以購買廠房設置產線為主。

今年起，科技業擴充或升級辦公環境的需求升溫，同步挹注工業廠辦的交易動能，指標交易包括今年 4 月聯發科 (2454-TW) 斥資 32.6 億元，購置內湖科學園區的新世紀資通廠辦大樓，威剛科技 (3260-TW) 與其相關企業則是買下預售中的內湖長虹雲端大樓 11 個樓層，近 8000 坪，總金額達 38.5 億元，另外，IC 設計的敦泰 (3545-TW) 則在竹北以 10.7 億元購置近 6000 坪廠辦大樓。

不動產交易類型方面，本季以廠辦與廠房為主，兩者合計占 78% 的交易量 (221 億元)。第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，目前在疫情與房地合一稅兩個因素交錯下，投資型買盤明顯縮減，由過往投資型買方市占率 5 成減少到現在的 2 成，而自用需求則提高到 8 成，特別是受疫情衝擊較輕微的科技業，在產線不停工與接單動能充足下，躍升為本季最主要買方，而保險業則未出手商用不動產，僅有國泰人壽購入兩筆共 30 億元的桃園工業用地，持續擴大物流版圖布局。

台中市躍居上半年建商獵地熱區第一名。(鉅亨網記者張欽發攝)

相較商用不動產市場投資買盤縮減，土地市場交易持續熱絡，本季大型土地交易金額達 677 億元，與去年同期持平，加上地上權交易，本季總金額達到 701 億元，年減率 14%。建商買地比前一季更加積極，第二季購地金額達到 488 億元，大幅增加 4 成，上半年合計達 838 億元，年增率 8%。

從參與公部門土地標售的競價力道觀察，雖然目前建商預售住宅推案腳步放緩，但普遍認為疫情升溫與房地合一 2.0 都是短期因素，對住宅市場不構成結構性的影響。整體而言，今年上半年大型土地與地上權交易金額為 1,147 億元，缺乏大型地上權招商案釋出下，年減率達 3 成。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，房地合一 2.0 對於商用不動產市場的影響有限，除了商辦與廠辦市場的預售炒作及短進短出操作不興盛外，過去兩年政府釋出的工業用地，對於即時利用都有嚴格控管，因此沒有如住宅市場一樣的明顯的逃命潮。接下來，商用不動產市場在疫情干擾下，評估、現勘與銀行貸款安排的作業時程增加，再加上投資型買方縮手，若三級警戒延長，預期第三季商用不動產市場交易量會開始縮減，但在央行樂觀看待今年的經濟成長並維持低利率環境、科技業出口穩定成長等基本面支撐下，預期整體商用不動產將呈現量縮價穩的局面。