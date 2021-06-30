ICCT：美國電動車產量與普及程度落後中國與歐洲

清潔交通國際委員會（ICCT）最新研究顯示，美國國內電動車生產與普及落後中國與歐洲，而且差距從 2017 年開始逐年擴大。

研究顯示，2010 年至 2020 年，全球生產超過 1,000 萬輛電動車。美國汽車製造商的產量占全球電動車總產量的比率，在 2017 年底為 20%，2020 年下滑到 18%，中國與歐洲的比率則上升。ICCT 表示，這歸因於政府推動的電動車政策發揮作用。

ICCT 計畫負責人 Nic Lutsey 在一份聲明中說：「電動車製造業成長出現在有強力政策刺激市場發展的國家中。數千億美元已擺在桌上，而美國卻絲毫沒有湊過來瞧一眼的念頭。」

研究人員發現，從 2010 年到 2020 年，中國是全球最大的電動車生產國，占全球電動車產量的 44% 左右，這 10 年的產量與銷量約在 460 萬輛。

歐洲同期生產全球 25% 的電動車，製造 260 萬輛，銷售約 320 萬輛，使該地區成為淨進口國。

僅去年 1 年，美國汽車製造商就生產至少 45 萬輛電動車，其中特斯拉 (TSLA-US) 約占 85%。2020 年，美國工廠的電動車年出口量超過 21.5 萬輛，是全球電動車出口量最多的國家。

由於海外需求比美國更加強勁，讓特斯拉等電動車製造商有必要在美國以外的地區交付與設廠，因爲公司通常會在較近的組裝廠銷售電動車。

在 2020 年，包括油電混合和純電動車在內的電動車僅占美國新車銷量的 2.3%。同時期，歐洲新車銷量的 10% 爲電動車，中國爲 6%。

這種海外需求正在産生某種網路效應。ICCT 的研究報告指出，汽車製造商投入更多資金，並制定更積極的計畫，在海外建立新工廠，銷售比在美國更多款式的電動車。

例如，根據福斯汽車公布的計畫和迄今爲止的投資，預計到 2025 年，福斯將成爲電動車總産量最大的公司。該公司在美國沒有純電動車工廠，但卻在歐洲和中國設立多個純電動車裝配廠。

ICCT 的報告顯示，在 2020 年，美國 44 家汽車組裝廠中，只有兩家專門生産電動車。通用汽車 (GM-US) 的 3 家工廠計畫在 2021 年改造成只生産電動車，而特斯拉與 Lucid Motors 各有一家新的全電動車工廠正在建設中。根據這些公司的計畫，到 2025 年，美國 44 家汽車組裝廠中，將有 7 家專門生産電動車。

ICCT 研究人員對此總結道：「偏重零碳排汽車過渡、缺乏零排放汽車的政策，刺激這股全球趨勢。」

該研究指出，與美國近年來相比，歐洲汽車製造商已經推出數十款新的電動車型，並且大大增加正在生産或計畫生産的電動車數量。此舉主要是爲了滿足該地汽車排放標準。

研究發現，中國「需求面和供給面政策」有助推動電動車的生産和普及。中國擴大各種消費者獎勵措施，加強限制傳統內燃機汽車的法規，同時讓購買、登記和使用電動車變得更加容易。

與此同時，在美國前總統川普執政期間，一些汽車效能標準被取消。美國政府開始逐步取消電動車購買獎勵措施，譬如特斯拉與通用汽車。。

美國一項新的兩黨基礎設施計畫，雖然包括 150 億美元用於電動車基礎設施、電動巴士和交通運輸，但比起拜登原本提案的 1,740 億美元電動車支出，只是杯水車薪。