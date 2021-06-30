英國第一季GDP終值萎縮1.6% 低於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (30 日) 公佈的最新數據顯示，由於全國性的封鎖措施對經濟活動造成壓力，英國今年第一季國內生產總值 (GDP) 終值較上一季下跌 1.6%，低於初值的萎縮 1.5%，並低於市場預期。

報告中指出，在截至 3 月底的第一季，英國 GDP 萎縮了 1.6%，低於初值的萎縮 1.5%，並低於市場預期的萎縮 1.5%。與去年同期相比，則下跌 6.1%，符合市場預期。

ONS 副國家統計員 Jonathan Athow 表示：「最新的 GDP 數據與我們先前估計的大略相同，學校、酒吧和零售業在 1 月和 2 月時因防疫封鎖重啟而備受打擊，3 月開始有所恢復。由於服務業受到衝擊，英國家庭的儲蓄再次達到創紀錄水準。」

英國政府在 1 月初重啟了防疫封鎖，隨後在 3 月初開始逐步解除限制。4 月份酒吧和餐廳重新開始可以在戶外用餐，非必需品零售店也在 4 月份重新開業。

5 月 17 日開始進入第三階段，英國民眾將被允許在室內聚會，最多 6 個人的團體。酒吧、餐廳、咖啡廳等也能開始在室內招待客人。

不過，由於 Delta 變種病毒的爆發，確診病例數再度激增，英國政府將全面解封日期推延了四週，預計將在 7 月 19 日起全面重新開放。

ONS 在報告中也表示，英國第一季的經濟活動較 2019 年底的疫情爆發前的水準下跌 8.8%。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，英國 GDP 將在 2021 年增長 5.3%。英國央行則指出，隨著防疫封鎖限制緩解，預計本財年經濟將成長 7.25%。