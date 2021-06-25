電動車鋰需求旺 全球第三大供應商贛鋒：年底恐出現供應缺口

全球第三大鋰礦、化學品業者江西贛鋒鋰業周四 (24 日) 表示，電動車需求成長快速，鋰可能於今年底出現供給缺口，鋰價有望重回 4 年前高點。

贛鋒副董事長王曉申表示：「鋰業正在快速成長，我們對鋰消費的預測非常樂觀，不排除鋰價將反彈至 2018 年的高點。」

鋰礦近年價格走勢 (圖: Bloomberg)

由於電動車商不斷成長的需求超越小型採礦和煉油公司的供給量，鋰價在 2015 年至 2018 年年中大幅飆升，但之後因澳洲礦山、南美鹽水開發使鋰礦供給大幅增加，鋰價暴跌。

王曉申說，鋰礦大幅拋售使業者停止開發新投資項目，而要恢復擴產和新業務需要時間，這可能會使今年晚些時候或 2022 年出現供給缺口。

王曉申進一步表示，由於電動車和再生能源儲存系統的需求正在迅速成長，贛鋒將更積極開採鋰資源以滿足市場需求。贛鋒本月籌資 6.28 億美元，對墨西哥和非洲馬利事業進行新投資，並提高阿根廷、澳洲和中國等地的採礦和鹽水業務的產能。

電動車銷售和多國推動綠色能源政策，都提高市場對鋰的需求，據彭博報導， 2030 年前鋰電池的需求預計將增為十倍。

上海金屬分析師 Xiaoyi Liu 表示，年底鋰價仍有上漲空間，電動車電池和儲能需求依然強勁，但仍須留意重演 2018 年暴跌的風險，若礦商再次過快啟動新產能，或者電動車銷售速度放緩，價格可能回落。

彭博分析師 Kwasi Ampofo 等人表示，雖然未來兩年鋰的供需將保持緊張，但鋰礦商需要思考如何永續管理供給，以避免 2018 年悲劇重演。

長期而言，電池回收也將影響鋰市場，王曉申表示，贛鋒目前在中國擁有能處理約 6.5 萬噸廢電池的回收設施，並考慮在海外建設工廠。

不過，王曉申說，通常電動車電池至少可以使用八年，除非電動車業加速發展，或開發出更大容量的電池，否則電池回收很可能僅能滿足一小部分的供應，2040 年後可能僅占鋰市場的 10% 至 15% 左右。

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