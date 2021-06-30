〈紐約匯市〉美元攀高 Delta病毒威脅全球經濟復甦 避險買盤增

美元對主要貨幣周二 (29 日) 微升，仍保持在 6 月 18 日觸及的兩個月高點之下，Delta 病毒導致全球多地疫情反彈，威脅到全球經濟復甦，澳幣、加幣、紐元皆走軟。

印尼確診病例創新高，馬來西亞無限期延長封鎖，泰國宣布新的防疫限制。而在歐洲，西班牙和葡萄牙都對未施打疫苗的英國觀光客設置旅遊限制。澳洲已有四個大城市宣布封鎖措施。

外匯顧問公司 Klarity FX 主任 Amo Sahota 說，Delta 變種病毒令人愈來愈擔憂，澳洲等地再次加入封鎖行列，開始對市場情緒造成一些影響。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 92.077，是一周新高，也是 6 月中旬以來最大漲幅，但仍低於聯邦公開市場委員會 (FOMC)6 月中旬會議後觸及的兩個月高點 92.408。

美元也從強勁的經濟數據中獲得提振。周二公布的數據顯示，6 月諮商會消費者信心指數上漲，站上疫情爆發以來新高。

投資人持續觀望周五登場的美國 6 月非農就業報告，經濟學家預估 6 月將新增 69 萬人，高於 5 月的 55.9 萬人，失業率從 5.8% 降至 5.7%。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「美元買盤增強，顯示投資人預期美國可能交出今年來數一數二亮麗的就業報告。」

歐元兌美元貶值 0.2% 至 1.1896 美元，回到 6 月 18 日觸及的 2 個半月低點。

英鎊回升，上揚 0.2% 至 1.3842 美元。

Delta 病毒擴散也打擊風險貨幣，澳幣、紐元、加幣皆走低。澳幣兌美元貶值 0.7% 至 0.7510 美元，紐元也貶 0.7% 至 0.6988 美元。

加幣兌美元貶值 0.5%，報 1.2395 加幣，周一盤中一度觸及一周低點。

加密貨幣回升。比特幣在紐約午盤上漲 5.4% 至 36361.69 美元，以太幣 (ETH) 上漲 6.53% 至 2218.39 美元。

截至周三 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格：