台灣、中國和馬來西亞疫情升溫 全球航運與半導體業雪上加霜

華爾街日報 (WSJ) 報導，隨著西方經濟體逐漸復甦，新一波新冠疫情卻集中在疫苗接種率偏低的亞洲地區，成為全球供應鏈的新瓶頸，不僅將推高出口品價格，也替後疫情時代的經濟復甦帶來壓力。

中國製造重鎮廣東省 5 月底爆發新疫情，其最大港鹽田港運作備受限制，而台灣半導體廠也爆發感染案例，全球晶片短缺局面恐將更加嚴重，其中最大苦主莫過於汽車製造商與科技業者。

中國與美國本周分別公布的工業生產者價格指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），均創下十幾年來最大漲幅。倘若這些問題持續下去，甚至惡化，全球經濟成長恐將承受龐大壓力。

Freightos 波羅的海全球集裝箱指數（FBX）顯示，每 40 呎標準貨櫃運往美國西岸的運費已漲至 6,341 美元，較今年初漲了 63%，比去年同期多逾兩倍。

鹽田港去年貨運吞吐量比美國最繁忙的貨運洛杉磯港多了近 50%，今年第一季貨運吞吐量也較去年同期激增 45%。Liner Research Services 貨櫃船運市場分析師陳河毓表示，目前鹽田港的吞吐量僅為平常的 30%，而且可能持續數周。

全球最大貨櫃航運運輸集團馬士基 (A.P. Moller Maersk A/S) 表示，深圳累積的貨物熱全球都感受到衝擊，尤其沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US) 擔憂貨運延遲會影響銷售，分別在港口周邊建立基地加快物流。

與此同時，占全球晶片製造能力 20% 的台灣，也正遭受新冠疫情爆發以來最嚴重的影響。台灣製造的晶片大多用於汽車製造業。

台灣晶片封裝測試廠京元電 (2449-TW) 本月已有 200 多名員工檢出感染新冠病毒，另有 2,000 名員工遭隔離，導致該公司本月營收減少近三分之一。

所幸護國神山台積電 (2330-TW) 表示並未受到影響，不過廠區位置與疫情爆發的苗栗縣僅一線之隔。台積電生產的最先進晶片占全球晶片總產量的 92%。

市調機構 Counterpoint Research 的半導體分析師王哲宏表示，由於全球晶片已嚴重短缺，台灣科技產業爆發新冠感染案例，無疑是讓短缺情形雪上加霜。

馬來西亞周五 (11 日) 宣布封城延長兩周，加重晶片供應疑慮。大馬是全球第七大半導體出口國，全球超過 50 家半導體商在馬來西亞投資，英飛凌 (Infineon) 本月稍早遭當局要求關閉工廠。

馬來西亞半導體產業協會 (MSIA) 估計，封城措施將使產量減少 15% 至 40%。

中國出口中斷提高全球通膨壓力

JD Digits 經濟學家沈建光表示，中國在抑制全球通膨壓力方面發揮關鍵作用，到目前為止製造商在很大程度上已吸收了增加的成本。不過近期的港口中斷有可能導致全球價消費價格上漲。

目前還不清楚這種緊張情緒何時消退。由於目前許多亞洲國家正致力解決新冠疫情，這意味著經濟將面臨陣痛期，而供應鏈情況也會在各國疫情好轉前變得更糟。

里昂證券（CLSA）台灣區研究主管 Patrick Chen 說：「目前最重要的問題是把特定公司的疫情控制下來，並進一步防止擴散，如果沒能防止疫情爆發，未來將會面臨更嚴重的破壞。」