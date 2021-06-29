關注焦點：

週二：美國 6 月消費者信心 (22：00)

週三：中國 6 月官方 PMI (09：00)

美國 6 月 ADP (20：15)

週四：OPEC 會議

中國財新 PMI (09：45)

美國 6 月 PMI (21：45)

週五：美國 6 月非農報告 (20：20)

美國 5 月耐用品訂單 (22：00)

今日重要經濟資料：

14：00 英國 6 月 Nationwide 房價月率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 1.8%

14：00 英國 6 月 Nationwide 房價年率 ‧ 預測 + 13.7%‧ 前值 + 10.9%

16：30 英國央行 5 月消費者信貸 ‧ 預測減少 3.28 億 ‧ 前值減少 3.77 億

16：30 英國 5 月抵押貸款發放金額 ‧ 前值增加 33.00 億

16：30 英國 5 月 M4 貨供額 ‧ 前值 + 0.1%

17：00 歐元區 6 月經濟景氣指數 ‧ 預測 116.5‧ 前值 114.5

17：00 歐元區 6 月工業景氣指數 ‧ 預測 13.0‧ 前值 11.5

17：00 歐元區 6 月服務業景氣指數 ‧ 預測 16.0‧ 前值 11.3

17：00 歐元區 6 月服務業景氣指數 ‧ 預測負 3.3‧ 前值負 3.3

17：00 歐元區 6 月消費者通脹預期指數 ‧ 前值 22.2

17：00 歐元區 6 月生產者通脹預期指數 ‧ 前值 29.9

20：00 德國 6 月 CPI 月率初值 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20：00 德國 6 月 CPI 年率初值 ‧ 預測 + 2.3%‧ 前值 + 2.5%

20：00 德國 6 月 HICP 月率初值 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.3%

20：00 德國 6 月 HICP 年率初值 ‧ 預測 + 2.1%‧ 前值 + 2.4%

21：00 美國 4 月聯邦住房金融局 (FHFA) 房價月率 ‧ 前值 + 1.4%

21：00 美國 4 月聯邦住房金融局 (FHFA) 房價年率 ‧ 前值 + 13.9%

22：00 美國 6 月消費者信心指數 ‧ 預測 119.0‧ 前值 117.2

本週要聞：

周五 / 美國 5 月核心 PCE 物價指數較前月上升 0.5%，較上年同期上升 3.4%

美國 5 月 PCE 物價指數較前月上升 0.4%，較上年同期上升 3.9%

美國 5 月個人支出較前月持平，個人所得較前月減少 2.0%

XAU 倫敦黃金 - 金價陷於窄幅區間

金價周一橫盤遊走，因投資者既擔心傳染性極強的德爾塔變異毒株感染會飆升，又預期美國聯邦儲備理事會 (FED) 將提早加息。在美聯儲 6 月 16 日暗示可能早於預期收緊政策後，金價創下五個月來最大盤中跌幅。美股標普 500 指數和納斯達克指數觸及創紀錄水平，限制了金價漲幅。投資者正關注周五公布的美國非農就業數據。

倫敦黃金上周處於區間窄幅橫盤，向上在近期受制 1795，向下較近見支撐於 1770，基於金價仍受制於平均線，金價短線或可望仍處區間整理。以 2020 年 3 月低位 1451 起始的累計升幅計算，50% 的調整幅度在 1761 美元。較大支撐參考 4 月底低位 1755 以至 1722 美元。而向上則先會留意 100 天平均線 1792 美元，之前金價的一段反撲正是受限於此區，之後又再復探低，故金價後市能上破此區將可望重踏升軌。預計較大阻力看至 1800 美元關口，下一級看至 1825 以至 250 天平均線 1853 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 14 日–1,044.61 噸

6 月 15 日–1,044.61 噸

6 月 16 日–1,045.78 噸

6 月 17 日–1,041.99 噸

6 月 18 日–1,053.06 噸

6 月 21 日–1,049.56 噸

6 月 22 日–1,049.56 噸

6 月 23 日–1,046.65 噸

6 月 24 日–1,042.87 噸

6 月 25 日–1,042.87 噸

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 28 日上午定盤價：1774.25

6 月 28 日下午定盤價：1780.30

倫敦黃金 6 月 29 日

預測早段波幅：1780 – 1789

阻力位：1798 – 1808 – 1816

支持位：1771 – 1763 – 1746

XAG 倫敦白銀 - 銀價險守 250MA，短線料續呈盤整

倫敦白銀方面，預計當前下延跌幅看至 250 天平均線 25.64 美元，但暫見銀價上周仍可險守於此區之上，由於 RSI 隨機指數均已自超賣區域回升，似乎短期仍有機會守住此區。至於較大支持看至 24.66 美元，進一步支持參考 3 月低位 23.75 美元。而上望阻力看至 100 天平均線 26.55，較大阻力料為 27.25 以至 28 美元關口。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 14 日–17,946.59 噸

6 月 15 日–17,946.59 噸

6 月 16 日–17,946.59 噸

6 月 17 日–17,842.76 噸

6 月 18 日–17,724.51 噸

6 月 21 日–17,594.72 噸

6 月 22 日–17,551.46 噸

6 月 23 日–17,493.78 噸

6 月 24 日–17,450.53 噸

6 月 25 日–17,395.73 噸

6 月 28 日–17,395.73 噸

倫敦白銀 6 月 29 日

預測早段波幅：25.85 – 26.25

阻力位：26.50 – 26.90 – 27.15

支持位：25.65 – 25.25 – 25.00

EUR 歐元 - 歐元受阻 1.20 關口，沽壓猶存

美元近日處於窄幅橫盤，上周五低於預期的美國通脹數據一度令美元走低，但其後很快已扳回跌幅。投資者繼續評估，如果通脹持續下去，美國聯邦儲備理事會 (FED) 是否會更早採取行動進行遏制。數據顯示，扣除波動較大的食品和能源價格的個人消費支出 (PCE) 物價指數較前月上漲 0.5%，預測為上漲 0.6%。在截至 5 月的 12 個月里，核心 PCE 物價指數急升 3.4%，創自 1992 年 4 月以來的最大同比漲幅。據路透計算及美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五公佈的數據，最近一周投機客持有的美元凈空倉規模減少。踏入本周，估計謹慎情緒會持續，市場焦點正指向將於周五公佈的的美國關鍵就業數據，分析師預計美國 6 月非農就業人口將增加 67.5 萬人。

歐元兌美元上周雖然稍緩弱勢，但向上明顯見匯價受壓於 1.20 關口下方，而附近亦見 100 天平均線位於 1.2030 水平，此外，圖表亦見 RSI 及隨機指數正處超買區域，並有著初步回落跡象，故若歐元兌美元本周早段仍然居於 1.20 關口下方，料短線仍有下試壓力，當前較大支撐指向 1.1840 及 3 月底險守著的 1.17 關口，下一級看至 1.15 關口。至於向上較大阻力回看 1.2150 以至本周初高位 1.2254。

本週要聞：

歐元區 6 月消費者信心指數初值升至負 3.3

預估波幅：

阻力 1.2000/30 – 1.2150 – 1.2250*

支持 1.1840 – 1.1700 – 1.1500

JPY 日圓 - 日圓續見受制 111 關口

日本央行周一公佈了 6 月 17-18 日會議意見摘要，當中顯示央行決策者希望新冠疫苗接種加速將提振經濟，但鑒於經濟復甦脆弱，任何通脹壓力都將溫和。會議意見摘要顯示，一些決策者看到了通脹反彈的跡象，其中一位表示被壓抑的需求有望幫助通脹在今年下半年回升。但沒人認為通脹壓力將過大，因為需求疲軟和手機降費抵消了投入成本的上升。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，而近幾個交易見匯價受制 111 的阻力水準，若短線仍未能作出突磻，可望美元兌日圓將呈回吐壓力。較近支持先看 10 天平均線 110.50 及 109.10；支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算， 50% 及 61.8% 的調整幅度分別為 106.75 及 105.75。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21 水平。

預估波幅：

阻力 111.00 –112.21

支持 110.50 –109.10 – 107.46 – 106.75

GBP 英鎊 - 英國央行維持刺激措施不變，料通脹率會在 3% 之上觸頂

英鎊兌美元自 4 月以來首次跌破 1.38 美元，之前美國聯邦儲備理事會 (FED) 暗示將比預期提前加息並結束緊急購債，令市場意外。投資者將關注英國和歐盟之間關於英國脫歐後北愛爾蘭的貿易爭端。 目前對運往北愛爾蘭的英國產香腸和其他冷凍肉類免于檢查的寬限期將於 6 月 30 日結束。

技術圖表可見，10 天平均線剛跌破了 25 天平均線，同時匯價亦已失守 25 天線，自五月初至今，匯價亦一直守住此指標不破，目前 25 天線處於 1.4050 水準，估計若匯價繼續居於此區下方，可望英鎊仍有下試壓力。以自去年九月起始的的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.3645，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3455 及 1.3270 水平。上方阻力預估在 1.40 及 1.42 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000/ 50 - 1.4100* – 1.4200

支持 1.3645 - 1.3455 – 1.3270

CHF 瑞郎 - 瑞郎呈現回調傾向

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐；至於向上則受制於 0.91；不過，圖表見 MACD 指標正上破訊線，而匯價已見升破頂部，預料短線美元兌瑞郎很大機會開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，50% 的反彈水準為 0.92，擴展至 61.8% 的幅度則會看至 0.9265。較大阻力預估在 0.9320 以及 0.9500 水準。至於下方較大支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9200 - 0.9265 – 0.9320 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9000 - 0.8870

AUD 澳元 - 美國非農就業報告公布前市場觀望

美元周一持穩，投資者在本周五美國非農就業報告公布前離場觀望，該報告可能決定美國聯邦儲備理事會 (FED) 的貨幣政策走向。調查顯示，預計美國勞工部將報告 6 月新增就業崗位 69 萬個，5 月為 55.9 萬個，失業率將降至 5.7%，5 月為 5.8%。自本月稍早美聯儲政策會議結果公布以來，美元一直處於上行軌道，多數美聯儲決策者在那次會議上預計在 2023 年底前至少加息兩次，每次 25 個基點。投資者還將關注周二公布的美國消費者信心數據，以及周四公布的美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數，以尋找利率走向的線索。

澳元兌美元逐步回穩，重要的是圖表可見上周匯價於 250 天平均線獲見支撐，或可望澳元短期仍有靠穩傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度為 0.7635，擴展至 50% 及 61.8% 幅度則分別看至 0.7685 及 0.7735 水平。較大阻力看至 100 天平均線 0.7715 水平，估計短期可進一步衝破此區的機會不大。而下方支持繼續留意目前位於 0.7490 的 250 天平均線，倘若後市失守此區，則有望澳元將開展新一輪的下挫走勢，延伸跌料為，50% 及 61.8% 的調整幅度將看至 0.75 及 0.7370 水平。較大支撐料為 0.7250 水準。

預估波幅：

阻力 0.7635 - 0.7685 – 0.7715 – 0.7720

支持 0.7490* - 0.7370 – 0.7250

NZD 紐元 - 紐元初步呈觸頂回落，短線見下滑風險

美元周一大體持穩，因為全球市場在本周開始時情緒謹慎。上周數據顯示，美國 5 月扣除波動較大的食品和能源價格的個人消費支出 (PCE) 物價指數較前月上漲 0.5%，4 月為上漲 0.7% 。扣除波動較大的食品和能源價格的個人消費支出 (PCE) 物價指數在截至 5 月的 12 個月內急升 3.4%，創自 1992 年 4 月以來的最大同比漲幅。儘管通脹預計將在接近年底時放緩，但勞動力市場吃緊的跡象令許多投資者對工資驅動的物價壓力感到擔憂。2022 年 12 月聯邦基金利率期貨幾乎完全反映了明年年底前加息 0.25 個百分點的預期。另外，美國兩黨就基礎設施計劃達成協議的消息提振了風險偏好。該基礎設施計劃規模在 1.2 萬億美元，時間跨度為八年，其中 5,790 億美元為新增支出。來到本周將公佈的一系列經濟指標中，周五的非農就業數據是焦點，分析師預計美國 6 月非農就業人口將增加 67.5 萬人。

紐元兌美元方面，在連挫三周之後，上周紐元終見重新走穩，周線錄得近百餘點升幅，但來到本周一明顯無以為繼，自接近 0.71 關口出現明顯回挫。從技術圖表可見，此前由五月初開始，紐元曾三度下探位於 0.7120 附近的頸線，並終在 6 月中旬失守引發隨後的挫跌，而如今這次反撲倘若向上受制於此頸線，則有機會形成一記技術後抽，並料會開展新一波跌勢。而圖表亦見 RSI 及隨機指數亦正自超買區域掉頭回落，也示意著紐元的回跌傾向。目標先指向 0.70 關口以至本月低位 0.6923，進一步預估在 0.6850 及 0.6720 水平。而向上較大阻力料為 50 天平均線 0.7175 以至 5 月高位 0.7316。

預估波幅：

阻力 0.7300* - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7000 - 0.6916 – 0.6850

CAD 加元 - 美元稍事休整，短線仍有上探動力

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，在上周終見出現顯著上破，圖表亦可見 10 天平均線上破 25 天平均線出現黃金交叉，同時亦示意美元有維持走高的動力。以去年 11 月的下跌幅度計算， 38.2% 的反彈幅度在 1.2530，擴展至 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別看至 1.27 及 1.2860 水平。至於較近支持料為 1.2340 及 25 天平均線 1.2150，下方支撐將繼續留意 1.20 關口。

預估波幅：

阻力 1.2530 - 1.2700 – 1.2860

支持 1.2340 - 1.2150 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價挫跌，市場等待 OPEC + 會議結果

石油價格周一下跌，在本周 OPEC + 會議召開前，亞洲和歐洲新冠病例激增，抑制了油價上漲勢頭。美國原油下跌 1.14 美元，跌幅 1.5%，收於每桶 72.91 美元。OPEC + 在疫情期間削減供應後，已從 5 月至 7 月增加了 210 萬桶 / 日的石油供應，在上周原油價格連續第五周上漲後，該組織可能決定 8 月增加原油供應。但據六名直接知情人士透露，阿布扎比國家石油公司 (ADNOC) 將在 9 月份將其對亞洲定期買家的原油供應量減少 15%，此舉令一些市場觀察人士感到驚訝。目前還不清楚為什麼 ADNOC 會削減供應。

技術圖表所見，近日參考目標先為 74.30，另外，以 68 美元的頸線作計算，8 美元的延伸距離，技術目標將可看至 76 美元。而較大目標料為 2018 年 10 月高位 76.90 美元以至 78 水平。然而，圖表見 rsi 及隨機指數正大幅回跌，短期或見油價稍呈回落，支持位預估在 72.30 及 25 天平均線 70.40 美元，關鍵指向 65 美元關口。

預估波幅：

阻力 74.30 - 76.00 – 76.90 – 78.00

支持 72.30 – 70.40 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)