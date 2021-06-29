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【胡一帆專欄】亞洲展望：下半年面臨的三大問題

【胡一帆專欄】亞洲展望：下半年面臨的三大問題。(圖：AFP)
【胡一帆專欄】亞洲展望：下半年面臨的三大問題。(圖：AFP)

在上半年即將結束，下半年展開之際，有幾樣與年初不同的進展吸引了人們注意。最明顯的是，現在我們知道疫苗能夠對抗不同的新冠病毒毒株，而且已接種疫苗者在全球人口中已占到較大比例。全球新增確診病例數在回落，我們在 1 月時看到的 “隧道盡頭的光” 已變得更加清晰明亮。

僅在 5 月份，有些國家（如日本、馬來西亞、菲律賓）的疫苗單日接種量就提高了四到五倍，另外有些國家（如中國）是過去的三倍。按照目前速度，一半的亞洲市場有可能在 2022 年第一季達到群體免疫。而隨著未來疫苗供應進一步增加，疫苗接種落後的地區應該會加快進度，從而抑制潛在的疫情爆發。

更多好消息從上個月確診病例還在激增的多個地方（例如新加坡、馬來西亞和臺灣地區）傳來。由於新增確診病例數不斷下降，菲律賓和泰國已開始放寬限制措施。我們預計，隨著確診人數減少以及疫苗接種率提高，未來幾個月限制措施將會進一步放寬。

此外，近期經濟反彈的力度強於預期。我們預計未來幾季亞洲 GDP 增長率將維持高於趨勢水準，到明年才可能開始放緩。經濟復甦的前半段由生產反彈驅動，後半段的動力應會來自於服務業復甦，這應該會使企業有信心增加資本支出。

經濟活動快速反彈之際，消費者和生產者價格指數均超過預期，未來幾個月很可能繼續上漲。對於美國 Fed 將在未來幾個月調整政策的預期也在升溫。美國國債收益率已大幅攀升。這種環境令金融市場受到衝擊，使得去年的領先的成長股變成了今年的落後者，而價值股和週期股表現出色。

隨著許多國家逐漸達到群體免疫，且有些經濟體完全開放（如美國），上述利好趨勢很可能會持續至今年底。但除疫情以外的其他因素正在動搖金融市場，其中許多因素的影響力還在增強。我們因此對下半年提出三大問題：

1. 該不該擔心通脹？

亞洲的通脹料將繼續上升。最近幾個月亞洲 CPI 從一年前的負值水準升至 3% 至 4%，而這並不只是同比基數效應。經濟重啟帶動服務業通脹升高，全球貿易繁榮推動工業生產升至趨勢線以上，以及全球生產者價格上漲，都使得物價節節走高。總體而言，我們預計今年亞洲（日本除外）CPI 平均為 2.5%，高於 2020 年的 1.5%，且我們認為這一預測有上行風險。這意味著實際利率將下行，而這對股市有利。雖然我們認為通脹將在一段時間內維持高位，但應該不會升至迫使央行在今年採取行動，從而影響到股市反彈的過高水準。

2. 中國的經濟復甦會否面臨阻礙？

中國經濟從疫情的衝擊下領先復甦，並驅動整個亞洲地區 2020 年和 2021 年上半年的經濟增長。進入 2021 年下半年，隨著被壓抑的需求減退、出口放緩、房地產市場繼續收緊以及飆漲的原材料價格擠壓企業利潤率，中國經濟面臨下行壓力。與此同時，地緣政治風險再次抬頭。鑒於經濟復甦勢頭不均（服務業相較於製造業而言）並且面臨諸多外部不確定因素，政策制定者在第二季召開的政治局會議上重申政策將保持穩定，不會 “急轉彎”。這一論調似乎比市場預期的還要鴿派。此外，鑒於經濟下行壓力，我們認為政策將更利好經濟增長，並在下半年出臺定向政策工具以為實體經濟提供支援。政策對房地產產業繼續保持收緊。

3. 資本支出增加會否影響派息？

得益於從 2015 年底開始大幅節制資本支出，我們認為亞洲當前處於不太冷也不太熱的 “金髮女孩（Goldilocks）” 情景。經濟活動持續活絡，政策保持寬鬆，而在多年的審慎資本支出之後，營業利潤率趨勢向好（2015 至 2021 年上升近 200 個基點）。我們預計亞洲（日本除外）的企業盈利和現金流，將在今年雙雙增長 30%。

總體而言，下半年的投資環境很可能較上半年具挑戰性。圍繞上述問題相關的疑慮不會在未來幾個月內消退，甚至可能因為美聯儲逐漸邁向縮表而加深。聯邦公開市場委員會（FOMC）在剛剛結束的會議上表明美國經濟活動步入正軌，並釋出貨幣政策立場可能很快調整的信號。這些疑慮再加上經濟資料及宏觀事件，可能會導致市場震盪起伏。

然而，這些風險預計不會突然加劇。同時我們預期下半年經濟重啟將提速、通脹有望保持在合理水準，全球經濟穩健，政策也將保持寬鬆。因此投資者應保持投資、多元化配置並為市場上行做好準備。

專欄為作者個人立場

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管，加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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