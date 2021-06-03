【胡一帆專欄】中國人口結構變化與機會

作為全球人口最多的國家，中國人口老齡化程度進一步加深。第七次全國人口普查結果顯示，2010 至 2020 年期間，中國人口僅增長 7200 萬。儘管這個人口增量比同期法國的人口總量還要多，但此次普查證實了中國人口增長正在快速放緩。實際上，過去十年中國的人口增長率僅為 0.53%，是 1959-1961 年大饑荒之後最慢的人口增速。

出生率和生育率都遠低於前幾十年。2020 年新生兒數量下降至 1200 萬的紀錄新低。2020 年的生育率（指女性一生中平均生育子女的數量）約為 1.3，遠低於全球及亞洲分別為 2.47 和 2.15 的平均水準。這還是中國政府在 2015 年取消獨生子女生育政策後錄得的數據。這意味著中國的人口高峰可能比聯合國預期的 2030 年更快到來。

此次人口普查還顯示，2020 年 60 歲及以上人口佔總人口的比重達到 18.7%，高於 2010 年 “六普” 時的 13.3%，更遠高於聯合國對於人口老齡化定義的門檻 7%。相較之下，全球 60 歲及以上人口平均佔比為 9.1%。此外，從性別構成來看，依然是男多女少（這會加劇出生率下降趨勢），儘管過去幾年性別比率有所改善。

最後要指出的是，城市化速度超過預期（2019 年城市化率為 60.1%，“十三五” 目標是 2020 年達到 60%），人員主要從內陸省份向沿海省份流動。城市化快速推進的主要原因是戶口制度放寬，以及全國交通網絡改善使得人員流動更加快速。

對經濟和金融市場有何影響？

中國仍將是全球增長的重要引擎（政府目標是未來 15 年的複合年均增長率達到 4.7%），並且在一段時期內中國仍將是全球人口最多的國家。中國也將很快躋身高收入國家行列，政府預計到 2025 年人均 GDP 將達到 1.5 萬美元，到 2035 年達到 2 萬美元，而世界銀行對高收入國家的定義是人均 GDP 至少達到 1.2535 萬美元。應對人口方面的挑戰無疑很重要，但我們認為隨著中國從重視人口數量到重視人口品質，人口結構變化的影響應該可控。

我們認為多個領域存在機會。首先，正如日本一樣，中國也需要加大對工作年齡人口的投資，以提高生產力。中國依然是全球重要的（事實上是全球最大的）製造業中心，向高端製造業過渡也已歷經數年。製造商可能需要加快自動化軟硬體的研發，這使得機器人生產企業處於有利地位。

其次，社會老齡化意味著對醫療保健服務和產品、醫療美容和老年人護理等可選消費需求將上升。中國的 “嬰兒潮” 一代積累了大量財富，隨著他們退休及變老，消費可望加大。中國社科院預測，到 2030 年養老產業的市場規模可能高達 13 兆人民幣，遠遠高於 2020 年估計的約 7.7 兆人民幣。這對醫療保健提供商、製藥企業以及醫療設備製造商等都將是利好。

第三，城市化快速推進意味著住房需求保持旺盛。經合組織（OECD）預測，到 2030 年中國的城市化率將達到 70%，屆時城市人口將達到 10 億。如果中國的住房供給率（戶均住房單元數）達到發達國家的平均水準（1.09 套房），則中國還需再建 4.48 億套住房，或 460 億平方米（每套面積為 102 平方米）。這意味著新增住房需求將在 2021 至 2030 年期間大約在 150 億平方米見頂，而過去十年的住房銷售總量為 130 億平方米。因此，在人口流入省份（比如廣東、浙江、山東、河南等）重點佈局的房地產開發商將見到需求增長。

專欄為作者個人立場