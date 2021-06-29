【袁志峰專欄】阿里連升4日，似見底回升

今天推介 - 中原建業 (9982), 上日收市 $2.28

1) 股市前景

周一港股半日市，恒指基本持平。南向資金再次大額度減持騰訊 (700)，動機未明，可能會削弱投資者信心。阿里(9988) 連升 4 日，累漲 9.4%，似有見底回升跡象，可關注或小注買入。恒指若能今明兩日內向上突破横行區頂部的 29500 點，7 月港股看漲的機會將大增。筆者看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是中原建業 (9982) — 主要於河南省及其他省份從事房地產代建服務，5 月 31 日上市，現價 2.28 元，較招股價 3.0 元低 24%。公司 2020 年收入及盈利達 11.52 億元(人民幣 · 下同) 及 6.81 億元，同比增長 12% 及 6%。現價對應 2020 年度市盈率 9.2 倍，估值便宜，建議買入，目標價 3.0 元，止損價 2.15 元。

2) 上日中港股市況總結

周一半日市，恒指高開 78 點，隨後回軟，最多曾倒跌 79 點，收報 29268 點，跌 20 點或 0.1%。成交額按日減 35% 至 1016 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 6 億元，包括淨買入 13 億元李寧 (2331) 及淨賣出 26 億元騰訊 (700) 股份。6 月以來淨買入 55 億元。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 24 升 33 跌 1 持平。安踏體育 (2020) 及申洲國際 (2313) 漲逾 5% 及 3%，為升幅最大藍籌。阿里 (9988) 升 3%。比亞迪 (1211)、舜宇光學(2382) 及藥明生物 (2269) 升逾 2%。阿里健康 (241) 及海底撈 (6862) 升逾 1%。吉利汽車 (175) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。百威亞太 (1876)、金沙中國(1928)、友邦保險(1299)、中石油(857) 及中海油 (883) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，成份股 15 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、美團(3690)、小米(1810)、網易(9999) 及快手 (1024) 跌少於 1%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升 3%，為升幅最大成份股。其次是汽車之家 (2518)、舜宇充學(2382) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 2%。同程藝龍 (780)、海爾智家(6690)、ASM 太平洋(522) 及中芯國際 (981) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，體育用品、生物科技及電力股上升。李寧 (2331) 發盈喜，股價升逾 13%。信達生物 (1801) 漲逾 4%。華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 升逾 7% 及 3%。煤炭、濠賭、黄金、鋼鐵及教育股下跌。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌逾 6% 及 7%。新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 跌逾 5% 及 2%。永利澳門 (1128) 跌逾 3%。紫金磺業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌逾 3%。重鋼 (1053) 及馬鋼 (323) 跌逾 5% 及 2%。

周一上証指數小幅高開，全日弱勢震盪，最多曾跌 0.4%，收報 3606.37 點，基本持平。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 1.8%。滬深兩市總成交約 10200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 41 億元，6 月以來淨買入 185 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 新股訊息

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球 (9960)，將於今天至 7 月 7 日招股，每股招股價 8.6 至 9.78 元，按每手 500 股計算，入場費 4939.28 元。康聖環球發售 2.26 億股，一成作香港公開發售，餘下九成作國際配售，集資最多 22.14 億元。股份將於 7 月 16 日在主板掛牌，保薦人為高盛 (亞洲)、中國國際金融香港證券及瑞信 (香港)。(信報)

4) 個股訊息

據銷售文件顯示，藥明巨諾 (2126) 股東 WuXi App Tec(Hong Kong)，以每股 28.5 元至 29.15 元，配售 2300 萬股舊股，套現最多 6.7 億元。配股價較今昨日收市價 31 元，折讓 6.0% 至 8.1%。(信報)

歐舒丹 (973) 公布，截至今年 3 月底止年度，全年盈利 1.55 億元(歐羅 ‧ 下同)，按年增 32.9%，每股盈利 0.105 元，派末期息每股 0.03687 元。期內，銷售淨額 15.38 億元，按年減少 6.5%。(信報)

耀才證券金融 (1428) 公布，截至今年 3 月底止年度，全年盈利 7.04 億元，按年增長 49.5%，每股盈利 41.47 仙，派末期息 13 仙。期內，收入 12.85 億元，按年上升 48.8%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK