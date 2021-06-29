聯合國報告：疫情期間中國狂吸FDI 引領亞洲成外資追求目標

根據一份聯合國報告， 疫情期間，全球多數國家的外國直接投資 (FDI) 流量大受衝擊，但在經濟復甦、投資便利化與自由化背景驅動下，中國仍逆勢成長，引領亞洲成為外國投資者尋求的主要目標。

這份由聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 發布的《2021 年世界投資報告》長達 280 頁。該報告指出，相較於貿易和 GDP，FDI 流量受危機影響後的反應更加強烈，需要花費更多時間與政策來復原。

UNCTAD 報告稱，新冠疫情導致 2020 年全球 FDI 流量銳減，自 2019 年的 1.5 兆美元下滑 35%，至 1 兆美元，且較 2009 年金融危機期間的低谷下滑約 20%。其中，已開發經濟體的 FDI 減少約 58%，開發中國家 FDI 減少 8%。

儘管如此，中國去年 FDI 仍增長 6%，至 1490 億美元。UNCTAD 報告解釋，中國相對優異的表現主要源自境內疫情穩定、彈性經濟增長、投資便利化以及持續發展的投資自由化，在此之前，美國一直是外國投資者的首選。

UNCTAD 報告指出，中國地位的提升受到技術相關產業、電商和研發活動所推動。中國官方數據顯示，全球對華 FDI 正以 13 年以來最季度增速成長，已超過疫情前水準，此外，今年 1 月至 5 月，中國服務業和高科技產業的 FDI 增長特別強勁。

UNCTAD 報告還稱，除了亞洲外，幾乎所有國家的主要投資都出現下滑，雖然多數地區正在或是即將迎接疫情後的反彈，亞洲仍是 FDI 的一大熱區，今年的 FDI 前景較全球平均水平更加明朗。