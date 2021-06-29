拜登下令空襲敘伊邊境 美債殖利率下滑 

在美國對伊拉克和敘利亞邊境發動空襲後，全球緊張局勢有所升溫，週一 (28 日) 美債殖利率下滑，華爾街靜待最新非農報告。

週一 (28 日) 10 年期美債殖利率下滑 5.7 個基點來到 1.478%，30 年期美債殖利率下跌 7.1 個基點至 2.098%，2 年期美債殖利率從上週五的 0.270% 下滑至 0.254%。

週一 10 年期和 30 年期美債殖利創下 6 月 18 日以來最大單日跌幅，而 2 年期美債殖利率則創下 6 月 22 日以來的最高跌幅。

美國總統拜登 2 月下令空襲敘利亞後，正當美國與伊朗考慮重返核協議談判之際，美國國防部週一宣布，拜登再度下令空襲伊朗支持的「真主黨旅」和「薩義德烈士營」等民兵組織的作戰設施和軍火庫。

週一美國國防部獲得拜登批准出動，派出 F-15 和 F-16 空軍戰機，對空襲目標鎖定兩處敘利亞境內和一處靠近敘利亞接近伊拉克的邊境區各投下一枚 500 磅炸彈和一枚 2000 磅衛星導向炸彈。

美國週一宣布對伊拉克和敘利亞邊境發動空襲後，美債買氣升溫，同時，月末和季末的倉位調整也影響著債市，華爾街靜待週五最新公布的非農就業報告。

野村證券分析師 George Goncalves 提到，債市買盤和部位結算調整，很多問題都要在月底處理，投資者將拭目以待最新的非農數據，聯準會正準備要縮減購債規模也將影響未來債市走勢。

自年初以來，十年期美債殖利率一直低於 1.6%，牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席分析師 John Canavan 分析，美國聯邦公開市場委員會 (fomc) 發布的聯邦基金利率預測比預期更為強硬，這是投資者最初的過度反應，導致美債殖利率曲線急劇趨平。自那以來，殖利率已回穩，但預計今年下半年美債殖利率將進一步攀升。