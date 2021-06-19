通膨持續升溫 富國銀行估年底10年期美債殖利率將升破2%

美國公債殖利率在美國聯準會（Fed）本周決策會議後一度下滑，但富國證券（Wells Fargo Securities）預期，10 年期美國公債殖利率到今年底最高將達到 2.20%。

富國證券宏觀策略主管 Michael Schumacher 接受 CNBC 專訪時表示：「10 年期美國公債殖利率在今年下半年將上升，雖然不是穩步上升，但在未來 6 至 7 個月將會出現相當強勁的漲勢。」

他也指出，Fed 偏好的核心個人消費支出指數（PCE）在明年將超過 3%，這個數字相當驚人，在美國已許久未見，也讓市場人士好奇通膨上升會持續多久。

Schumacher 在 Fed 決策公布後的研究報告中指出，Fed 面對通膨升溫還在逐漸接受的階段。他也認為，債券市場與經濟面臨最大的風險是 Fed 對經濟強勁復甦的潛在反應。如果 Fed 對通膨感到擔憂，那麼升息腳步有可能會從 2023 年提前一年至 2022 年。

10 年期美國公債殖利率在周四收 1.51%，過去一周上漲近 4%，不過三個月以來下跌了 8%。

此外，Schumacher 對美元漲勢能否持續提出質疑，先前美元因 Fed 立場趨於強硬而大漲。

他說：「今年第一季，美國與英國在接種新冠疫苗上，比大多數西方國家占有優勢。如今許多國家正迎頭趕上，這可以當作是未來經濟活動的一個指標。美元正在失去其中一些有利因素。」