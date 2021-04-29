Fed利率政策按兵不動 通膨升受「暫時性」因素影響

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (28 日) 公布最新利率決議，聯準會暗示經濟風險已減弱，同時維持接近零利率，並持續每月 1,200 億美元的資產購買速度。

聯準會週三仍維持近乎零利率，承認經濟正在加速發展，暗示經濟風險降低，但拒絕放鬆其寬鬆貨幣政策。

為期兩天的政策會議結束後，聯邦公開市場委員會在一份聲明中說：「隨新冠疫苗接種工作的進展和強力政策支持，經濟活動和就業指標得以增強。受到疫情影響最嚴重的產業仍然薄弱，但已有改善。上升的通膨是受到暫時性因素的影響。」

Fed 重申，經濟進步在很大程度上取決於疫情，由於美國每天為近 300 萬人接種疫苗，因此單日新增確診數已大為減少，但 Fed 強調，持續的公共衛生危機繼續給經濟帶來壓力，對經濟前景的風險仍然存在。

聯準會主席鮑爾週三提到，經濟復甦不平衡，且距離完成經濟復甦還很遙遠，儘管未來幾個月通膨壓力可能會上升，一次性的價格上漲可能只會對通膨產生暫時性影響。

鮑爾補充說，現在還不是時機點來討論寬鬆政策調整，包括資產購買，經濟要取得實質性進展，還需要一段時間。

受此消息影響，美股走升，道瓊收斂跌幅，跌約 100 點，暫報 33,874 點，美元刷新單日低點，黃金一度轉漲後下滑，暫報每盎司 1775.65 美元，十年期美債殖利率上漲，暫報 1.645 美元。

十年期美債走勢 (圖片：Investing)

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 認為，聯準會沒有暗示正在考慮放慢其資產購買的步伐，更不用說考慮升息了。