〈美股早盤〉美股高開 Nike財測優領漲道瓊 標普500再攀新高

美股周五 (25 日) 高開，道瓊工業指數漲逾 180 點或 0.55％，Nike 領漲，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數再創新高，漲 0.22%，續朝 4 月以來單周最佳表現邁進，費半漲近 0.2％。

拜登周四宣布與國會兩黨議員就基礎建設法案達成協議，未來 5 年支出規模將近 1 兆美元，其中約 6000 億美元的基建支出將用於道路鋪設、潔淨能源等項目，有望進一步推動工業、金融與能源等週期股上漲。

重型機具商卡特彼勒 (CAT-US)、農機具商 Deere(DE-US) 和波音 (BA-US) 均小幅走高。

另外，美國大型銀行輕鬆通過 Fed 的壓力測試，提升市場對於派發大量股利和執行庫藏股的樂觀預期，摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 及富國銀行 (WFC-US) 等大型銀行股周五開盤上漲。

周四發布最新財報後，Nike(NKE-US) 周五開盤大漲 13％，股價登上歷史新高；聯邦快遞 (FDX-US) 財報雖優預期，但受制於缺工問題，其財測不如市場預期，開盤跌逾 4％；疫情期間對二手車的強勁需求帶動銷售激增，車美仕 (KMX-US) 開盤漲逾 5％。

備受關注的通膨指標也在稍早揭曉，美國 5 月核心 PCE 年增 3.4%，高於前值 3.1%，續創 30 年新高，大致符合市場預期，反映出經濟復甦持續引來物價壓力。

另外，隨著消費趨勢轉向服務支出，5 月個人支出基本持平，5 月個人收入則較上月下滑 2%。

截至台北時間周五 (25 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 187.61 點或 0.55%，暫報 34384.43 點

那斯達克綜合指數上漲 19.38 點或 0.13%，暫報 14389.08 點

標普 500 指數上漲 9.35 點或 0.22%，暫報 4275.84 點

費半上漲 5.67 點或 0.17%，暫報 3259.46 點

台積電 ADR 下跌 0.13% 至每股 117.08 美元

十年期美債殖利率持平於 1.487%

紐約輕原油上漲 0.30% 至每桶 73.52 美元

布蘭特原油上漲 0.29% 至每桶 75.78 美元

黃金上漲 0.66% 至每盎司 1788.40 美元

美元指數下跌 0.22% 至 91.59 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤上漲 13.06％，至 151.05 美元。

Nike 周四 (24 日) 盤後公布 2021 會計年度 Q4 財報，營收首度超過 120 億美元，創 50 年新高，每股淨利也遠高於市場預期。受惠於經濟重啟，該公司預計 6 月起的年度營收可望突破 500 億美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 18.29％，至 47.73 美元。

維珍銀河周五宣布已獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准，除了太空船的飛行測試外，該公司將能向客戶提供太空商業旅行服務。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤下跌 3.97％，至 290.92 美元。

聯邦快遞 (FedEx) 周四盤後公布 2021 會計年度 Q4 財報，營收和每股淨利雖雙雙優於預期，因缺工問題導致營運受限，該公司宣布今年資本支出將增加 22%。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PCE 指數年增率報 3.9％，前值 3.6%

美國 5 月核心 PCE 指數年增率報 3.4％，預期 3.5%，前值 3.1%

美國 5 月個人支出月增率報 0％，預期 - 2.7%，前值自 - 13.1% 上調至 0.9%

藍線：美核心 PCE 指數年增率，綠線：美核心 PCE 指數月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 6 月密大消費者信心中職，預期 86.8，前值 86.4

華爾街分析：

摩根大通 (J.P. Morgan Asset Management) 全球市場策略師 Gabriela Santos 指出，從股市角度來看，達成基建法案協議的好處在於，沒有加稅的情況下，將增加實體基建設施、電動車、5G 和寬頻建設的支出，增稅計畫原本可能對股市形成利空。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，該公司持續看好工業、金融和能源等周期股，最新支出法案可望使這些產業受惠，然而，無法是否成功立法，全面的經濟開放和後疫情時代的經濟增長，仍是最有可能推動股市成長的驅動因素。