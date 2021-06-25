瑞信：經濟重啟全球今年GDP將成長5.9% 股票仍是首選

瑞士信貸 (Credit Suisse) 周四 (24 日) 表示，隨著各國經濟逐步重啟，企業營收成長並再度招募人手，預計今年全球經濟成長率將達 5.9%，再加上貨幣政策仍維持寬鬆，股票仍為首選風險資產。

瑞信在 2021 年下半年投資展望論壇中預測，受到疫苗大範圍施打、政府祭出多項財政政策，以及服務業復甦的帶動，今年全球經濟將成長 5.9%，2022 年成長 4%，其中美國 GDP 成長率將達 6.9%，歐元區成長 4.2%，而亞洲 (除日本) 將成長 7.5%。

瑞信南亞投資長 Ray Farris 表示：「經濟擴張可能會使全球企業獲利成長加速復甦，這將推動股市上揚，只要企業獲利繼續走高，歷史顯示股市就會一路走升，這段期間只要修正就是進場機會。」

瑞信表示，現階段更看好金融、材料等周期性產業，周期性股票是基礎業務與經濟擴張和衰退相關度高的企業。

此外，Farris 認為英國、德國和西班牙等歐洲市場後市可期，歐股今年獲利成長與美股類似，但估值是數十年來的低點。

亞洲方面，瑞信表示，受惠於全球晶片短缺和通膨趨勢，看多南韓、泰國股市，泰國也可能因油價上漲而得利。

瑞信對中國股市持中性態度，主因於疫情經濟復甦後成長趨勢放緩，以及科技業面臨監管風險動搖市場情緒所致。

至於各國貨幣政策展望，Farris 表示，美國、歐洲、日本等國資產目前仍受到寬鬆貨幣政策的支撐，預估這些國家的央行將為股市注入活水直到年底。

瑞信表示，近期通膨壓力上升，隨著服務業重啟，預計主要經濟體的通膨將暫時超過央行目標，這股壓力將驅使美國聯準會 (Fed) 提早收緊貨幣寬鬆政策。

Farris 預測，聯準會將在第三季末過後宣布任何收緊政策的決定， 2022 年才會正式收緊，而升息則要等到 2023 年，目前貨幣政策環境仍有利風險資產。