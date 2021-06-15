歐美鬆綁經濟限制 帶動全球股市上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. IMF 提高全球經濟成長，但警告全球復甦是不均衡的，全球股票上漲 0.6%；

2. 美國通過《美國創新與競爭法案》提升製造業和科技投資，且同時組成供應鏈專案小組來打擊其他國家不公平貿易行為，職位空缺數來到歷史新高，激勵美股上漲 0.7%；

3. 歐盟預計在 7 月啟動數位疫苗護照，以迎接夏日假期的來臨，歐洲央行則決議維持利率水準和購債規模，並表示有可能加快購債速度，歐股上漲 0.9%。

新興市場

1. 中國社會融資規模持續縮水，大宗商品推動 PPI 至 9.0%，中國通過《反外國制裁法》，中國股市小幅下跌 0.1%；

2. 俄羅斯央行為對抗通膨上升，將指標利率上調兩碼來到 5.5%，受惠於油價站上 72.7 元 / 桶，俄股上漲 2.1 %。

債券市場

1. 市場觀望本週聯準會議，債市對美國公布的 5 月份物價年增 5% 反應不大，美國 10 年期公債殖利率回落至 1.45%，美國政府債券上漲 0.1％；

2. 墨西哥期中選舉落幕，結果與民調出入不大，政治不確定性下降，新興市場債券上漲 0.7%；全球高收益債券利差收斂，逐步往歷史低點邁進，單週上漲 0.3 %。

原物料、匯率

1. 對寬鬆政策將收緊的擔憂，壓抑金價表現，金價下跌 1.7%；

2. 全球用油需求升溫，美國能源署呼籲 OPEC 提高產量，油價上漲 2.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/6/15（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/14）

資料來源: Bloomberg，2021/6/15（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/14）

三大市場關鍵事件及分析

1. 葉倫說出聯準會心中的秘密

前任聯準會主席，現任財政部長葉倫提到利率升高將有利美國經濟，從歷史來看，通貨膨脹率升高至 4% 前，強勁的薪資增速反而會為美國經濟帶來更多好處。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/10。

2. 美國長期公債殖利率向上還下？

受到實際利率下降影響，美國 10 年公債殖利率從 6 月 3 日的 1.62% 降至 1.49%，若拜登的財政刺激政策能通過，美國 10 年公債殖利率向上機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/10。

3. 全球需求抬頭，油企產能依舊旺盛

隨著疫苗施打，全球對於用油的需求再起，預估至今年年底用油需求可恢復疫前水準。石油公司的產能依舊旺盛，但擴充產能的態度較過往謹慎，對產油國是一大利多。

資料來源：Bloomberg、IEA、OPEC，「鉅亨買基金」整理，2021/6/14。*OPEC 產量按 2021 年第一季增產幅度做推算。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/10。

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