涉逃稅遭引渡回美 防毒軟體之父西班牙獄中身亡 

防毒軟體 McAfee 創辦人麥可菲 (John McAfee) 周三 (23 日) 證實在西班牙獄中身亡，終年 75 歲，消息傳出的數小時前，西班牙獄方才宣布這位涉嫌逃稅的大亨將被引渡回美國。

律師表示，麥可菲歷經九個月的牢獄生活感到絕望，因而自縊。麥可菲去年 10 月自巴塞隆納機場搭機飛往土耳其伊斯坦堡的過程中被捕後入獄，正在等待引渡回美受審。

麥可菲過去幾年來一直在逃避美國當局的追緝，甚至有段時間和妻子生活在大型遊艇上。

美國司法部指控，麥可菲在 2014 年到 2018 年間，靠宣傳加密貨幣、擔任顧問、演說、拍攝自己生平紀錄片的授權，賺進可觀所得，卻未申報。

麥可菲曾表示，因為意識形態因素，已經好幾年沒有繳稅給美國政府，並指控美國引渡要求背後有政治動機。他上個月在法院聽證會中說，自己年事已高，如果被引渡回美國並定罪，將在獄中終老。

根據美國估算，麥可菲欠稅超過 420 萬美元。

麥可菲曾在美國國太空總署 (NASA)、全錄 (Xerox) 和洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 等公司工作，並於 1987 年推出世界上第一個商業防毒軟體，在 2011 年把 McAfee 賣給英特爾，已經離開這家同名公司多年。

麥可菲還面臨美國證券交易委員會 (SEC) 的民事訴訟，理由是他在 2017 年到 2018 年在推特上至少七次宣傳首次代幣發行 (ICO) ，獲得價值超過 2310 萬美元的加密貨幣，卻未照實揭露報酬。

麥可菲是推特活躍用戶，在推特等社交媒體上擁有 100 萬粉絲。他的死訊傳出後，世界各地的加密貨幣支持者紛紛在推特上表達哀悼之意。