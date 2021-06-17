Fed將開始討論縮減QE 分析師：黃金失去「魔力」後持穩

在勞動力市場的樂觀情緒上升，以及市場對通膨的擔憂加劇下，美聯準會 (Fed) 表示將收緊寬鬆政策，也使得作為避險工具的黃金承壓。有分析師認為，黃金失去了「魔力」，但中長期前景仍然看漲。

美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在週三 (16 日) 的記者會上表示，官員們將開始討論縮表。另外，週三 FOMC 會議會後，升息預期時程表有了變化，最新利率點陣圖顯示 2023 年底前可能會升息 2 次。18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次 ，此外也上調未來 3 年的通膨預期。

在 Fed 公布利率決議後，美國公債利率和美元飆升，金價則是下跌至近 6 週來的低點。聯邦公開市場委員會投票一致通過，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐。鮑威爾表示，利率預測「應該謹慎對待」。

Oanda Corp 的高階市場分析師 Edward Moya 表示：「在 Fed 最新的經濟預測顯示最後一次刺激計劃即將到來後，黃金失去了魔力。Fed 的鷹派立場對黃金多頭來說是一大利空，短期內很可能會看到一些賣出動能。」

不過，Moya 也表示，儘管近期黃金疲軟，但中長期前景仍然看漲。對於看漲黃金的投資者來說，需要捍衛的底線是 1800 美元水準。

財經諮詢機構 Murenbeeld&Co 研究主管 Chantelle Schieven 曾表示，儘管黃金趨勢長期看多，但短期內仍面臨挑戰，預期金價將在今年內緩慢上升，到明年才有望突破每盎司 1900 美元。