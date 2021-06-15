俄羅斯央行：不打算在國內市場購買更多黃金

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 表示，鑑於最近國家財富基金結構組成的變化，俄羅斯央行不打算在國內市場購買更多黃金。

6 月初，俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 宣布，俄羅斯國家財富基金 (NWF) 將放棄所有美元資產，增持黃金、歐元和人民幣。

據稱，美元資產的出售預計在 1 個月內完成，NWF 的新結構，將是持有 40% 歐元資產、30% 人民幣資產和 20% 黃金資產。此外，NWF 將持有英鎊和日圓資產各 5%。

NWF 握有俄羅斯的石油收入，它的總價值為 1859 億美元，最初是為了幫助支持退休基金系統而創建的。

此前，俄羅斯央行已經多年增持黃金。Nabiullina 在上周五 (11 日) 的記者會上說：「我們不打算購買與國內市場 NWF 結構變化有關的黃金，沒有必要這樣做。」

Nabiullina 說，央行不會完全放棄美元資產，但她確實注意到，俄羅斯整體去美元化政策已經有一段時間了。

俄羅斯央行上一次購買黃金是在去年第一季，之後，就宣布暫停官方黃金購買，並表示，未來的任何購買都將取決於金融市場的情況。

截至 5 月 1 日，俄羅斯黃金儲備總量為 7370 萬盎司，約占外匯儲備的 22.16%，價值超過 1300 億美元。