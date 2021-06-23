〈貴金屬盤後〉盤整等待鮑爾證詞 黃金4日來3次收低

週二 (22 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來第三日收低，商品投資者關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會的證詞，以尋求黃金下一個價格方向的暗示。

在黃金期貨收低後約莫半小時，鮑爾向眾議院選定的新冠疫情小組委員會發表證詞，這是他自上週三公開表示 Fed 已經開始談論最終削減購債規模以來的首次發言。

Fed 上週政策會議讓市場大感意外，因該會議揭露決策者目前預期 2023 年底之前升息 2 次，較先前預期提早升息。

週一鮑爾發布以預先準備好的證詞，稱 Fed「會盡一切可能來支撐經濟取得所有完成復甦需要的東西。」

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，鮑爾準備好的證詞「凸顯了通膨，並重申『通膨本質上是暫時的』這一個概念並未獲得一致性同意。由於 Fed 未來反應時間的不確定性，黃金走軟。」

黃金的問題是，「通膨是暫時的，這說法並非客觀衡量標準，也可以被廣泛解釋。Fed 升息會是抑制通膨最直接的反應，但很難確定 Fed 何時會開啟升息過程，首先是縮減購債，接著實際升息，最早可能是落在 2022 年尾端。」

Wright 認為，雖然黃金不會迅速反彈，但似乎在 1800 美元下方一些找到穩定的支撐，如果鮑爾在回答問題時的基調鴿派，黃金可能回升至 1800 美元上方。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 5.50 美元或近 0.3%，收每盎司 1777.40 美元。

克利夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester 週二表示，在勞動市場整個夏日取得更多進展之前，她不想調整 Fed 的寬鬆貨幣政策立場。(支撐低利率的寬鬆貨幣政策有利黃金)

經歷上週大跌後，黃金週一反彈上升，但整體仍處於下行趨勢，金價仍低於低於重要的心理水準 1900 美元和 1800 美元。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 週二報告寫道，「在經過上週拋售後，市場正在 1770 美元至 1800 美元之間盤整，因為投資者更難以摸清黃金的近期前景。」

黃金週二走低之際，美元也走低。公債殖利率錯綜，10 年期公債殖利率下降，但 30 年期公債殖利率上升。

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