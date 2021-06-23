〈貴金屬盤後〉盤整等待鮑爾證詞 黃金4日來3次收低

週二 (22 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來第三日收低，商品投資者關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會的證詞，以尋求黃金下一個價格方向的暗示。
在黃金期貨收低後約莫半小時，鮑爾向眾議院選定的新冠疫情小組委員會發表證詞，這是他自上週三公開表示 Fed 已經開始談論最終削減購債規模以來的首次發言。
Fed 上週政策會議讓市場大感意外，因該會議揭露決策者目前預期 2023 年底之前升息 2 次，較先前預期提早升息。
週一鮑爾發布以預先準備好的證詞，稱 Fed「會盡一切可能來支撐經濟取得所有完成復甦需要的東西。」
Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，鮑爾準備好的證詞「凸顯了通膨，並重申『通膨本質上是暫時的』這一個概念並未獲得一致性同意。由於 Fed 未來反應時間的不確定性，黃金走軟。」
黃金的問題是，「通膨是暫時的，這說法並非客觀衡量標準，也可以被廣泛解釋。Fed 升息會是抑制通膨最直接的反應，但很難確定 Fed 何時會開啟升息過程，首先是縮減購債，接著實際升息，最早可能是落在 2022 年尾端。」
Wright 認為，雖然黃金不會迅速反彈，但似乎在 1800 美元下方一些找到穩定的支撐，如果鮑爾在回答問題時的基調鴿派，黃金可能回升至 1800 美元上方。
克利夫蘭 Fed 主席 Loretta Mester 週二表示，在勞動市場整個夏日取得更多進展之前，她不想調整 Fed 的寬鬆貨幣政策立場。(支撐低利率的寬鬆貨幣政策有利黃金)
經歷上週大跌後，黃金週一反彈上升，但整體仍處於下行趨勢，金價仍低於低於重要的心理水準 1900 美元和 1800 美元。
ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 週二報告寫道，「在經過上週拋售後，市場正在 1770 美元至 1800 美元之間盤整，因為投資者更難以摸清黃金的近期前景。」
黃金週二走低之際，美元也走低。公債殖利率錯綜，10 年期公債殖利率下降，但 30 年期公債殖利率上升。