【富蘭克林】無懼聯準會干擾 波灣富裕債逆勢漲

聯準會 6/16 利率會議丟出震撼彈，預期升息時間可能提前至 2022 年的官員人數增加，同時已經開始討論減少購債的可能性，一度引發債市震盪，然而美國公債殖利率曲線因市場預期未來通膨可望被聯準會積極壓制而轉為平坦，收斂主要美元債市跌勢，其中富時波灣債市指數該週上漲 0.10%，領先廣泛的新興市場美元債和高收益債市表現。(彭博資訊，取彭博巴克萊債指數為例，截至 6/18)

富蘭克林證券投顧表示，聯準會貨幣政策正常化過程中，應會以縮減購債規模為先。回溯 2013/5/22 前主席柏南克意外表示未來幾次會議可能討論縮減公債購買規模，曾引發 MSCI 全球股市指數跌至同年 6/24 低點，同期間美元計價的利差型債券中以新興市場債跌 9.87% 最重、波灣債市則僅跌 2.66% 抗跌，而且之後一年、二年順應經濟成長趨勢而快速反彈。(彭博資訊，除富時波灣債指數外，其餘取彭博巴克萊債指數為例)

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，商品市場近期因中國打擊炒作和聯準會態度轉鷹而普遍拉回，然而油價卻仍有堅挺表現。而且，波灣六國政府過去四~ 五年撙節財政的結果，財政平衡的油價門檻已降低 20~30 美元 / 桶，如今隨著布蘭特油價保持高於每桶 70 美元水準，自當可嘉惠財政收入的進帳。

柯弗強調，波灣政府對於處理疫情和防範油價下跌衝擊已有相當卓越的成效。波灣債市為新興市場債的新生力軍，自 2019 年被納入摩根大通新興市場債指數成份債後，表現持續領先，而且規模也繼續壯大，過去五年波灣債券相對於該區貸款的市佔率即擴大逾兩倍水準。雖然今年在聯準會貨幣政策可能轉向的壓力下，主要債市面臨挑戰，然而波灣債市卻可望受惠其獨特優勢而有續強空間，包括：油價上漲、政府財政收入增加、企業獲利因疫情紓解而成長、國家富裕且人口傾向年輕化可刺激消費和經濟成長。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

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