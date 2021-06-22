英特爾與印度電信巨頭Reliance Jio合作 聯手開發5G網路技術

英特爾 (INTC-US) 周一 (21 日) 宣布，將與印度最大電信商 Reliance Jio 合作研發 5G 網路技術。

英特爾風險投資部門去年向信實工業集團 (Reliance Industries Ltd.) 其下電信子企 Jio Platforms 投資 2.5 億美元，尋求技術方面的合作。Reliance Jio 為 Jio Platforms 的子公司。

英特爾執行副總裁兼資料中心業務負責人 Navin Shenoy 表示：「這是夥伴關係的一大成果，印度的 5G 相當可觀，而 Reliance Jio 將透過非傳統方式做到這一點。」

Reliance Jio 為全球眾多採納新方法構建 5G 網路的電信營運商之一。相較於使用來自諾基亞 (Nokia)、愛立信(Ericsson) 以及華為等特定電信商的設備，Reliance Jio 將藉由軟體來處理更多網路功能，並使用與資料中心相同類型的標準運算設備，來推動網路運作。

過去幾年來，英特爾在核心資料中心和個人運算市場的市佔率，持續落後 AMD 等競爭對手，但網路晶片正逐步成為該公司的業務主力，去年該業務銷售額增長 20%，在 779 億美元的總銷售額中佔了 60 億美元。

英特爾網路平台事業部總經理 Dan Rodriguez 表示，網路晶片業務增長的部分原因在於，英特爾在十多年前決定投資無線接取網路 (RAN) 參考開發平台「FlexRAN」，這項系統可幫助營運商或軟體公司為 5G 網路撰寫程式碼。