PC銷量狂潮恐消退 英特爾通路庫存過剩遭下修獲利預期

個人電腦 (PC) 需求火爆，3 月止的一季銷量達到 20 年來最高水準，但是情況轉變恐會帶來麻煩。

所謂水能載舟亦能覆舟，曾因 PC 需求激增而大漲的 PC 廠股票也變得敏感，例如惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)，以及聚焦 PC 晶片的晶片股，如英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 和美光 (MU-US)。

花旗晶片分析師 Christopher Danely 週一研究報告中預警，檢視供應商狀況後顯示，零件訂單出現一波延遲。Danely 指出，他查訪的對象將此現象歸咎於其他零件的短缺，但也稱擔心 PC 市場的庫存水位太高，需求可能遭高估了。

Danely 重申對英特爾的「中性」評級，且將目標價自 65 美元下調至 60 美元，調降獲利預期，並預警「該產業其他同行也面臨風險。」

週一隨著美股整體走漲，英特爾小升 0.36%，收 55.87 美元。

「過去幾季，筆電訂單增加就預告著英特爾股價上漲，因此隨著近期筆電訂單下降，我們也預期英特爾股價下跌。」

該分析師指出，台灣花旗分析師兩度調降第二季筆電出貨量的估計值，由最初預期的銷量單位年成長 10% 調降至年成長 2%。「雖然 PC 供應鏈中出現的負面數據大多是因為零件供應短缺，但我們相信通路存在過剩的庫存。」

Danely 目前預期英特爾今年營收將達到 716 億美元，每股獲利 4.49 美元，較先前估計的營收 724 億美元、每股獲利 4.61 美元下降。針對 2022 年， 他將原本預估營收 725 億美元、每股獲利 4.74 美元，現在也下修至 717 億美元、每股獲利 4.66 美元。

Danley 認為超微、美光、 Nivida (NVDA-US) 和半導體產業其他股也面臨一樣的風險。