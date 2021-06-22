策略師：美股恐出現10%至15%的回調 將是很好的買點

據報導，儘管美股道瓊指數才剛創下 3 月 5 日以來最好的單日表現，但是美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正，但屆時將會是很好的買入機會。

Hooper 在接受採訪時表示：「我們正處在一個不穩定的時期，因為我們已經很長時間沒有見到股市出現任何重大拋售。此外，我們也觀察美聯準會可能轉向一個非常不同的位置。當市場很大程度上由美聯準會所驅動時，風險是存在的。」

不過，儘管如此，Hooper 仍然看多整體股市，並計劃逢低買進，她認為經濟復甦強勁將會為股市帶來支撐。

Hooper 說道：「一旦看到股市下跌 8% 至 10%，我就會成為買家，這可能是一個投資人等待已久的重要投資機會。」她也預期，與經濟復甦相關的股票將在今年下半年跑贏成長股，強勁的經濟復甦，將有利於週期性股票和小型股。

Hooper 也表示，持有成長股也有優勢，尤其是大型科技股，不過，隨著聯準會將會逐步縮減寬鬆貨幣政策，成長股短期內可能會面臨壓力。

Hooper 說道：「從長遠來看，我看好科技業，那裡有很多強大的催化劑，我認為，展望 1 至 3 年，該領域將會表現出色。」

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 日前也警告表示，美股可能會因美國聯準會的升息效應出現重大回調，下跌 10% 至 20%，但他認為大跌後不會迅速反彈，恐怕要一年時間才能恢復。