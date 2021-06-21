新台幣收27.952 元 貶1.42角 創3個月來最大跌幅

受美國聯準會釋出鷹派訊息的衝擊，台北股匯市同步重挫，新台幣今 (21) 日一度重貶 1.78 角至 27.988 元，寫一個月來新低價位，終場收 27.952 元，貶值 1.42 角，貶幅 0.51%，創 3 個月來單日最大貶幅，法人認為，下半年美元指數將趨近震盪回升至 90-95 間，進而影響非美貨幣走勢。

美元指數上周五彈升 0.37% 至 92.23，使多數主要亞幣轉跌，以新台幣今日貶幅逾 0.5% 較多，泰銖貶幅近 0.5%，人民幣貶近 0.3%，星元和港幣狹幅整理，韓元略升值不到 0.1%，而日圓則升值逾 0.2%。

國泰證期研究部指出，美元指數近期因貨幣市場流動性氾濫貶值至 90 下方，未來經濟回溫可期將帶動美元指數，預期下半年將回升至 90-95 間區間震盪。

儘管美國兩劑疫苗施打人口比率已來到 44%，有利未來就業復甦，但失業超過半年以上人口仍有 380 萬人，至年底失業率估將從 5.8% 下滑至 4.5%，未恢復至疫前水準，因此，預料聯準會將維持低利率政策，且縮表也將在第四季才會考慮執行，整體貨幣政策仍偏鴿派。

同時，國泰證期研究部強調，台灣為美國資通訊代工重要夥伴，地位難以取代，估計新台幣區間將在 27.3-28.5 元之間盤整，強勢台幣仍將是常態。