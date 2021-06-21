美國到2023年底可能升息2次 這周關注鮑爾國會作證

美國暗示到 2023 年底將加息 2 次

上週的美國 FOMC 雖然與市場預測相同，基準利率不變，但是，在一起公開的 FOMC 與會者的經濟展望（Summary of Economic Projections）中，與上次相比，預測提早加息開始時期的與會者增加，受此影響，美元上漲股市下跌。

另外，美國公債市場中短期殖利率上漲、長期殖利率下跌，黃金市場也是走勢疲軟。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化

【相比上次 FOMC 成員對於利率預測的變化】

最大的變化就是 2023 年底的部分（紅色點線圍起來的部分）。上次（2021 年 3 月），18 人中有 11 人預測在 2023 年底時不會加息，但是，這次預測在 2023 年底不會加息的只有 5 人。而預測加息的有 13 人，其中有 11 人預測有 2 次以上（假設 1 次加息 0.25%）加息。

引用於 FRB 官網中的「Summary of Economic Projections」

參考資料

【相比上次 FOMC 成員對個人消費支出平減指數（整體・核心）的變化】

與上次相比，因最近物價上漲，所以除了 2021 年底有很大變化之外，2022 年底也一些變化，但是到 2023 年底，長期展望沒有太大變化。

整體

核心

引用於 FRB 官網中的「Summary of Economic Projections」



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

【從 6 個月前開始每個月的美國公債殖利率曲線圖相比較】

受 FOMC 影響，最近，2 年～3 年的公債殖利率有所上漲，而長期殖利率債卻是下跌傾向。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注鮑爾國會作證、BOE 貨幣政策委員會、美國個人消費支出物價指數等

這週，美國鮑爾主席將出席國會作證，關於收緊寬鬆政策的開始時期以加息的開始時期等將會成為市場焦點。

雖然與上週 FOMC 的內容應該不會有太大變化，但是，如果強調會繼續執行寬鬆政策的話，將會減弱前一週對加息的期待，所以，前一週上漲部分回吐的可能性也會加強。

英國央行（BOE) 也將會舉辦貨幣政策委員會。是否會與美國一樣，啟動經濟政策正常化將會成為市場焦點。

另外，經濟指標中，美國的個人消費支出物價指數以及耐用品訂單等，歐洲的 PMI 初值、德國的 Ifo 經濟指數等都將會成為市場焦點。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場受 FOMC 公佈結果的影響，美元全面走高，接下來是日圓、歐元比較強勢。相對來說，澳元、紐元、瑞郎等比較疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，美元和日圓的強勢比較突出。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD 中 US100 雖然抗住壓力，但是其他商品受 FOMC 公佈結果的影響，大部分都反轉下跌。

歐洲市場



歐洲的股指 CFD 也在美國 FOMC 之後空頭勢力加強。

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 也都是上漲阻力加強。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤貨幣對在 FOMC 之後因美元全面走高的影響，所以有很高的相關性。而美元 / 日圓因為日圓是排在美元之後的第 2 位強勢貨幣，所以與其他貨幣對相比相關性較低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週走勢因以美元為中心，所以美元 / 日圓和日圓交叉盤之間的相關性較低。除了兌美元以外，因日圓強勢，所以日圓交叉盤之間的相關性較高。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元 / 日圓以外的美元直盤以及日圓交叉盤之間都有較高的相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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