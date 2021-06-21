連14凍 5月中國LPR一年：3.85%，五年以上：4.65%

周一 (21 日) 中國人民銀行公布 6 月 LPR(貸款市場報價利率) 報價，維持一年期利率 3.85%，五年期以上種類利率 4.65% 不變，已是連續第 14 個月未做調整，符合市場預期。

資料來源: 365 淘房) 一年期及五年以上 LPR 走勢

由於上周二中國人行展延人民幣 2000 億元中期借貸便利 (MLF) 時，利率維持不變。對此《路透社》調查指出，約有近八成的受訪者預估 6 月 LPR 將持續「不動如山」。

有分析指出中國人行對於 MLF，看似「佛系」操作的背後，實際上反映出人行對目前市場流動性和利率水準的認同，此外也是在國際主要央行貨幣政策不確定性仍存在的情況下做出「靜觀其變」的選擇。

一位私募基金研究人員表示，中國人行行長易綱近期表示中國利率水準是合適的，加上目前原物料價格已開始回檔，使得中國通膨壓力降低，市場預計人行不會急於調整現行彈性的貨幣政策，所以 LPR 亦無調整動力。

中國人行行長易綱在陸家嘴金融論壇上稱，目前中國利率水準雖比已開發國家要高一些，但在開發中國家和新興經濟體中仍相對較低，整體保持在適當的水準，有利於市場的穩定健康發展。

LPR 報價主要是由中國 18 家銀行，每月 20 日上午 9 點前，以 0.05 個百分點為單位，向中國全國銀行間同業拆款中心提供報價，中國全國銀行間同業拆款中心將扣除最高和最低報價後計算算術平均數，並以 0.05% 的整數倍就最接近數字計算得出。而 MLF 利率則是 LPR 報價的重要參考因素之一。

