台股重摔回測萬七 外資狂砍335億元 三大法人賣超390億元

受 Fed 放鷹影響，美股上周五全面收跌，台股今 (21) 日跟隨亞股下挫，回測萬七，台積電、聯發科等主要電子權值股壓盤，雖然航運族群仍匯集人氣，多檔亮燈漲停，但指數終場仍不敵賣壓，重摔 255 點，收在 17062 點，失守 5、10 日線，驚險守住月線，三大法人合計賣超 390 億元，光是外資就大砍 335 億元。

加權指數今日成交值仍達 5100 億元以上。觀察籌碼面，外資再度狂殺 335.86 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信也賣超 5.8 億元；自營商同步賣超 48.3 億元，三大法人合計賣超 390 億元。

台積電受外資降評影響，今日股價遇壓，摜破 600 元關卡，終場重挫逾 3%，收全場最低 583 元，摜破月線，單日市值蒸發約 5186 億元。大型電子股集體落難，聯發科重挫近半根停板，收 918 元，鴻海、台達電、國巨、聯電、瑞昱等也下跌 1-3%，賣壓相當沉重。

記憶體族群則為空方狙擊標的，南亞科、晶豪科重摔逾 5%，華邦電、旺宏、群聯、威剛等相關個股也下挫 3-4%。

BDI 指數上周強彈逾 20%，報價續創 11 年新高，帶動海運族群人氣不墜，其中，散裝航運股吸引大量買盤湧進，包括新興、裕民、慧洋 - KY、正德、台航等全面亮燈漲停，甫入列台灣 50 成分股的貨櫃三雄同樣漲勢凌厲，萬海強勢噴出漲停。整體運輸類股勁揚逾 8%，成交比重占大盤約 4 成，累計 20 檔上市櫃噴漲停。

造紙族群受惠市場需求，今年營運基本面佳，在市場買盤力挺下，今日表現強勢，其中，士紙率先攻上漲停板，正隆、榮成、永豐餘等多檔也有 2-3% 的漲幅。