〈台股盤後〉台積電洩氣、航運孤掌難鳴 指數回測月線收17062點

美股重挫拖累亞股表現，台股也無法倖免，今 (21) 日出現股匯雙殺，大盤開低走低，盤中一度重挫逾 280 點，回測月線，權值三王同步翻黑，雖有運輸族群一枝獨秀力撐，但仍不敵賣壓湧現，終場下跌 255.56 點，收在 17062.98 點、回測月線，成交量 5106.94 億元。

美國聯準會鷹派抬頭，部分官員預告升息時程將提前至 2022 年底啟動，在市場憂心資金恐提前撤離預期心理下，拖累今天股匯同步下挫，大盤低點來到 17023 點，回測月線關卡。

權值三股價同步翻黑，權王台積電遭外資降評，股價重挫逾 3 %，股價收在 583 元，鴻海與大立光終場同步下別，其中鴻海下跌 2.7%，摜破月線股價收在 108.5 元，大立光終場也下挫 2.3% 收在 2950 元。

航運族群在資金行情點火下，推升股價續飆，高達 16 檔個股陸續亮起漲停紅燈，其中又以散裝航運、航空表現相對強勢。

散裝類股中包括四維航、新興、台航、慧洋 - KY 等先後攻上漲停，航空雙雄中長榮航也直奔漲停關門收在 22.1 元，華航午盤過後雖也跟進漲停，但最後終場以強漲 9.3% 做收，股價收在 21.15 元距離漲停只差半步之遙。

電子族群中面板與網通相對抗跌，面板指標股友達上漲 2.7%、收在 23.1 元，晶達在買盤加持下，終場上漲 2.7%、收在 34.3 元，群創則相對平淡持續在平盤附近震盪，終場收在 20.75 元。

網通族群中包括宏達電、智邦都有 1% 漲幅；另外，台灣大、神腦等也在資金追逐下帶動股價翻揚，但終場賣壓調節，股價平盤附近震盪。

法人指出，美國升息雜音干擾，讓遠本簇擁台股的資金出現退潮跡象，雖有航運族群撐盤，但要留意漲多拉回壓力，反倒是部分遭調節的電子族群，包括 PCB 等，可望在投信加持下推升股價反彈，短線須留意資金換手，帶動族群表現反轉。

