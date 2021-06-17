Fed立場偏鷹 高盛、德銀放棄看漲歐元

美國聯準會（Fed）周三（16 日）結束為期兩天的利率政策會議，由於立場偏向鷹派，出乎市場預料，使高盛 (GS-US) 與德意志銀行雙雙放棄歐元兌美元將升值的觀點。

在 Fed 過半官員釋出 2023 年底前可能會升息 2 次的訊號後，周三歐元兌美元匯率貶值多達 1.1%，至 1 歐元兌 1.1994 美元，創下 2020 年 4 月以來最大跌幅。

有些人也預測明年恐怕還會有變動，歐元兌美元跌破 1.2 美元，這對一些投資人來說意味著將面臨更大的損失。

儘管美元空頭猜測 Fed 可能會出人意料地採鷹派路線，因此本周開始削減美元空頭部位，但也有其他人認為，Fed 一直以來認為通膨只是暫時現象，意味著將維持鴿派基調。

由於 Fed 上調通膨預期，以及 Fed 主席鮑爾表示將開始討論縮減購債規模，美國公債殖利率隨美元大幅攀高，迫使交易人回補空頭部位。

高盛外匯策略全球共同主管 Zach Pandl 在報告中說：「我們預測美元的高估值與全球經濟復甦範圍擴大，將使美元疲軟，但 Fed 立場比預期鷹派，也正在進行縮減購債討論，短期內可能不利做空美元。」

德意志銀行的 George Saravelos 表示，美國殖利率曲線前端實質利率有更大的重定價空間，並且波動性也可能上升，這兩個因素對美元都有利。他補充說，Fed 為歐元兌美元匯率走高提供的支撐已不復存在。

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