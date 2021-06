〈美股盤前要聞〉美債殖利率降至1.492% 美股期貨下滑

美國上周初領失業救濟人收意外增加,美國 10 年期公債殖利率降至 1.492%,美股期貨週五 (18 日) 普遍下跌,道瓊期貨跌 0.34%,標普 500 期貨跌 0.23%,那斯達克 100 期貨跌 0.05%。

1. 美參議院擬為半導體業提供 25% 稅收減免

為了全力確保美國在晶片製造上擁有足夠產能,由美國兩黨參議員組成的小組周四 (17 日) 提議,研擬為半導體業製造投資提供 25% 的稅收減免。如果通過,台積電、英特爾、美光等正在美國設廠的業者將受惠。

該提案由參議院財政委員會主席 Ron Wyden 、資深共和黨參議員 Mike Crapo 以及參議員 Mark Warner、Debbie Stabenow 等人發起,目的是為美國國內半導體製造業提供「合理、有目標性的獎勵措施」。

參議院上周批准 520 億美元計畫,聚焦於半導體和通訊設備的生產與研究,包括提撥 20 億美元倒車用晶片,這些晶片嚴重短缺已導致汽車業大幅減產。計畫支持者表示,美國在半導體和微電子生產的市占率,已從 1990 年的 37% 下降到 12%。

2. 特斯拉中國製 Model Y、Model 3 銷量大反彈

最新數據顯示,特斯拉 (TSLA-US) 中國製 Model Y 汽車 5 月份銷量成長了一倍以上,暫時緩解了外界對中國市場 Model Y 需求的擔憂,因先前特斯拉在中國發生受矚目的維權事件,且由於安全顧慮,特斯拉部分汽車被禁止進入政府部門,引發需求擔憂。

中國汽車工業信息網的數據顯示,在中國售價約為 53000 美元的 Model Y 註冊量從 4 月份的 5520 輛升至 12785 輛,而價格較低的 Model 3 註冊量亦從 6429 輛升至 9324 輛。

3. Nvidia 加碼 1 億美元投資英國超級電腦

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周四 (17 日) 表示,該公司將針對英國超級電腦劍橋一號投資至少 1 億美元。

黃仁勳在 The Six Five Summit 上表示,輝達將對劍橋一號的超級電腦投資 1 億美元,作為計畫的開頭。輝達曾在去年 10 月宣布,將對超級電腦項目投入 4000 萬英鎊 (5560 萬美元)。

黃仁勳說:「超級運算中心劍橋一號的 1 億美元只是個起點,這是一筆巨大的投資。它是英國最強大的超級電腦,研究人員對此非常興奮。」

4. 超微 EPYC 處理器打入 Google Cloud 進一步搶攻英特爾市占

超微(AMD)(AMD-US) 與 Google Cloud 周四(17 日)宣布,Google 將使用 AMD 的第三代 EPYC 處理器「Milan」以提供強大的雲端運算服務,讓 AMD 有望進一步從英特爾 (INTC-SU) 手中奪取更多市占。

Google、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等雲端運算服務供應商是處理器的最大買家,並利用處理器效能打造雲端運算服務,再出租給數百萬個客戶。

Goole 表示,目前已與社群媒體公司 Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US)、數據公司 DoIT 等知名公司簽署初期試用協議,以 AMD 新型處理器為基礎提供雲端運算服務。

5. FCC 進一步禁華為等五中企電信產品

《彭博社》週四 (17 日) 報導,美國聯邦通信委員會 (FCC) 採取行動,提議終止華為及其他 4 家中國電子公司的監控設備進入美國市場,並可能撤銷先前的授權。

週四 FCC 以 4 比 0 投票通過了一項草案命令,計畫禁止華為、中興通訊、海能達通信、大華科技,以及海康威視等中企向美國銷售特定的電信和監控設備,指控這些設備對美國造成安全風險。

美國企業研究所常駐學者 Derek Scissors 表示,FCC 行動是繼華為禁令多年後又邁出的一步。任何最近購買中國電信設備、期待使用多年、現在必須更換設備的人都應該更清楚現況。