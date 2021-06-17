Fed態度轉「鷹」 美元反彈只是曇花一現？

聯準會 (Fed) 6 月利率會議顯現出轉鷹的態度後，美元週三 (17 日) 一路上行並創出了一年來的最大漲幅，但摩根資產管理和高盛認為，美元短線漲勢可能只是長期下跌趨勢中的一個小小插曲。

受到估值過高、美國經常項目赤字、貿易條件以及全球經濟成長加速之際，美元往往走跌的傾向等一系列因素的影響，美元長期走勢依然趨弱。

摩根資產管理全球市場分析師 Kerry Craig 表示：「可能有人會預計在升息前景推動下，美元將會得到進一步的支撐，近期而言或許的確如此，但美元能否保持當前的強勢卻很難說。」

Kerry Craig 同時表示，投資者已經開始將「關注重點轉向美國以外的其他機遇，以及雙赤字對美元帶來的拖累。」

追蹤美元兌 G-10 貨幣走勢的彭博美元即期匯率指數週三 (17 日) 一度大漲 0.9%，創下自 2020 年 6 月以來的最大單日漲幅。

彭博美元現貨指數 圖片：Bloomberg

聯準會利率會議結果出爐後，高盛仍維持對美元的看跌預期，但同時也指出，聯準會有關購債減碼 (Taper) 的討論將給美元提供一定的支撐。

高盛分析師 Zach Pandl 在一份最新研報中表示：「我們依然預計在高估值和全球經濟復甦形勢的推動下，美元將走弱。」

「然而，聯準會趨向鷹派的轉變，以及當前縮減購債的爭論，都令美元空頭在近期內將承受不少壓力。」Zach Pandl 說道。

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