G10最鷹派央行！挪威央行最快9月升息 暗示2022年中前升息4次

挪威央行周四 (17 日) 將主要利率維持在零，一如市場預期，但隨著經濟逐漸擺脫疫情，央行表示最快今年 9 月就會升息，並預計 2022 年中期前將升息 4 次，有望成為 G10 成員國中最先升息的央行。

挪威央行行長 Oystein Olsen 於聲明表示，最有可能會在 9 月升息，並透露央行接下來每季將升息 25 個基點，其鷹派態度顯示，北歐最富裕經濟體的經濟復甦快於其他國家。

彭博的北歐經濟學家 Johanna Jeansson 指出，預計隨著挪威經濟復甦加快，基準利率將在 2024 年達到 1.5%，本次會議的關鍵問題在於，央行官員今年的升息次數，央行聲明指出最快會發生在 9 月，並暗示 12 月將再次升息。

黑：新升息路徑 黃：原先升息路徑 (圖：Bloomberg)

挪威央行將 2021 年經濟增長預期維持在 3.8%，將明年經濟增長預期自 3.4% 上調至 4.1%。

疫情趨緩下，挪威已逐步放寬防疫限制令。央行表示，放寬疫情相關限制將有助於經濟重回正常水準，因此不久後升息會是合理的決定。

除了經濟復甦腳步加快，影響央行政策決定的另一項因素為房價通膨。因應疫情衝擊，挪威央行去年三度降息，低利率環境刺激房貸需求，使房價節節攀升，並引發通膨擔憂。

挪威上月潛在通膨率低於央行設立的 2% 目標，雖然表示通膨已趨緩，央行警告，隨著全球通膨加劇，物價走勢依舊存在不確定性。

挪威央行預期今年核心通膨率將下滑至 1.7%，低於 2%，但也表示，自 2020 年上漲 4.5% 後，今年房價可能再漲 9.2%。

利率政策發布後，挪威克朗兌歐元匯率一度小漲，截稿前幾乎持平，報 10.17 兌 1 歐元。

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