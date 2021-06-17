〈國內疫情升溫〉疫情重創台餐飲業 店面空置率恐增加

疫情緊繃，全台延長三級警戒，重創全台內需，疫情升溫使店家暫停營業，加上相關支出壓力，房仲業者指出， 一旦時間拉長，恐導致店面空置率增加，進而影響租金與售價。

全台上市櫃主要經營餐館類業務的公司，據統計，今年 5 月營收平均年減約 3 成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情管制下，許多餐廳生意大受影響，有些經營者希望透過增加外帶方式，多少增加點收入支付相關開銷，不過這段時間營運仍是相當辛苦，不僅餐飲業還有許多業種都深受影響，目前疫情管制對於店面市場的影響，仍屬於短期因素，一旦時間拉長，恐怕導致店面空置率增加，進而影響租金與售價。

根據官方的 2020 年批發、零售及餐飲業經營實況調查報告顯示， 餐飲業在經營上遭遇的困境，排名第一是人事成本過高，比例達 54.3%，第二位是租金支出高，比例達 53.1%，由於目前三級警戒時間至 6 月 28 日，即使未來管制可能逐步放寬，但仍須要相當一段時間才能回歸到過去的正常生活，若是時間拉長則經營壓力更顯沉重。

曾敬德指出，疫情造成許多店家生意受到影響，但仍可發現部分店面退租後，很快有新的店家補上，這主要是民生基本類的內需型店面，市場需求相對穩定。