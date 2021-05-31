〈房產〉北市房價走高 500萬元購屋自備款已成最低門檻

疫情延燒可能影響家庭收入，因此看房前可要先確定自備現金存款夠不夠，根據「591 實價登錄」以及聯徵中心資料，目前全台七都買房自備款都已突破 100 萬元以上，台北市更是要高達 500 萬元，甚至等同於台南房子的成交總價，十分驚人。

由聯徵中心的統計資料顯示，2020 年六都屋齡 3 年內的新成屋，新增近 4 萬筆房貸資料，且平均房價已經都站上 1000 萬元，房價最高是台北市，去年貸款入手新成屋的民眾，平均購買總價為 2756 萬元

「591 實價登錄」統計近一年的各大都會區電梯、華廈成交總價中位數，再對比聯徵中心的平均貸款成數，計算出七都各縣市自備款金額，資料顯示全台買房都需百萬以上的自備款，其中自備款最高的是台北市，想在台北買房總價中位數破 2000 萬，因此光自備款就需要 500 多萬元，同樣的金額都可以直接無貸款在台南買房，主要在於北市地段精華房價居高不下，又加上近年來都更議題讓老屋交易熱絡，帶動整體房市發展。

新北市房價總價中位數也有破千萬水準，自備款則需約 250 萬元，但與北市相比，總價硬是少了千萬元，怪不得不少北客被房價擠壓到新北市，不過近年在新北數個大型開發重劃區提供土地存量，讓推案熱絡，去年環狀線正式通車後，串接新店、中和、板橋、新莊，四大重要行政區，建設題材向來房市的強心針，新北房價緊追台北市。

北台灣最低總價落在桃園，700 萬元有找，自備款落在 150 萬元內，畢務潔指出，雖然說桃園境內有如藝文特區、青埔重劃區等高價區，但更不乏觀音、新屋等親民區塊，中古屋還有 300-400 萬元總價，拉低總價平均，新竹縣市則是總價都有約 800 萬的水準，自備款落在 160 萬左右，竹科購屋客群高收入成為竹北或東區的房價支撐力道，去年竹北更出現 4 字頭新建案，依舊銷售亮眼，可見竹科客群口袋之深。

同樣也近期房市火熱的台中，總價中位數落在 700 萬元，自備款須 155 萬元，交易量還是集中在三大屯區，近期台中捷運終於通車，對於房市提供許多話題，其中 7 百萬的總價可以在北屯買下屋齡 10 年以上的 3 房產品，也是適合首購小家庭入手的區域。

南台灣部分，資料顯示台南總價 500 萬元，是七都最低總價，自備款約 100 萬元就能買房，業者分析，這樣的總價就能買下歸仁、仁德、安南等區較親民區段的中古屋，但在三井開發案、台積電設廠的利多下，台南房市看似引來一波漲潮。高雄買房自備款則須要 130 萬元左右，北高雄近期同樣有許多重大的發展議題，其中楠梓、仁武因受科學園區發展利多，再加上市區高房價推擠，交易狀況熱絡。