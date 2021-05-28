〈房產〉內科廠辦需求旺 今年前5月交易量已超越去年整年

即使疫情嚴峻，不少企業仍在拓展經營上有亮眼表現，商仲業者統計今年以來上市櫃法人在內科廠辦交易規模，截至今年 5 月底已達 88 億元，遠超過去年一整年 55 億元，其中整棟交易就有 2 筆。

此外，企業需求也持續帶動大內科廠辦開發，調查目前已取得建照擬興建的土地中，未來預計有 17 棟約 3 萬多坪的廠辦面積可供應企業。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，內科是北市主要交易熱區，主要是平均屋齡較新，且因廠辦單價仍較市中心低，對於需求大面積辦公的企業，購置成本較低。

今年內科廠辦交易熱絡，從大型交易中可看到包含威剛科技 (3260-TW)、第一金人壽保險、和潤企業等都在此購置廠辦；此外，內科自 2017 年起，已連續 5 年都有整棟廠辦交易出現，今年也有 2 筆整棟交易，包含聯發科 (2454-TW) 以及亞尼克菓子工房，分別以 32.6 億元、4 億元買下文德段整棟廠辦。

企業強勁需求也帶動此區土地開發，調查目前大內科已取得建照擬興建的土地，未來預計釋出的廠辦面積 (包含企業總部自用與建商開發)，從地段別來看，西湖段可新增逾 9000 坪；文德段可新增約 7000 坪；而近期舊宗段整棟交易熱絡也帶動此區開發，可新增逾 1.2 萬坪，為目前大內科最多；另外潭美段也可新增約 3000 坪面積。

除了建商、企業加快腳步開發興建外，近期也觀察到像是中華賓士等多家大型車商，看準高科技就業族群商機，在此進駐設立展售服務中心。

柯宏安表示，截至 4、5 月，內科仍陸續有上市櫃法人大型交易記錄，但目前疫情趨嚴峻，且此區也是許多上市櫃企業總部、高科技業的群聚重鎮，對於疫情變化的因應相信會採更高規格，未來短時間的市場交易狀況需再觀察，但長期來看，內科未來還會有規劃中的捷運環狀線東環段，讓交通運輸可更加改善便利，預期企業對於大內科的需求仍會持續。