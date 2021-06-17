〈國內疫情升溫〉疫情緊繃 謝坤成呼籲：房地合一稅2.0應暫緩上路

全台疫情嚴峻，三級警戒期一延再延，台灣百業遭受莫大衝擊，不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長謝坤成今 (17) 日指出，銀行端已傳出房貸族遲（欠）繳情形發生，有人想賣房度「錢」關，卻卡在「房地合一稅 2.0」的重稅在前，呼籲政府暫緩實施房地合一稅 2.0。

謝坤成表示，全聯會絕對贊同政府打炒房的用意，但在疫情的非常時期，「房地合一稅 2.0」貿然上路，反而傷民。

謝坤成指出，疫情防疫破口在 5 月出現，隨著確診人數的急速上升，政府宣布自 5 月 15 日至 5 月 28 日實施三級警戒，希望民眾儘量「宅在家」，減少不必要的接觸，不少公司採取分班、分流措施，有些餐飲業則貼出配合政策暫緩營業，或休業的公告。但是沒想到，疫情擴散速度太快，政府又將三級警戒延至 6 月 14 日，接著再延至 6 月 28 日，以為短暫休業的這些業者、民眾，「無薪」時間被迫再延長。

謝坤成說，沒有人想染上 COVID-19 病毒，但疫情未下降，不少人因為分班分流而薪水減少，另老闆不開店營業，員工「薪情」也不佳，而店老闆沒營業收入，卻還要照繳房租，已經陷入愁雲慘霧的困境。雖然政府趕緊進行「紓困 4.0」，但仍杯水車薪，最近，他從銀行端已經聽到，一些房貸戶有遲繳或欠繳房貸的情形，另有些原先有餘錢買房投資，也因為收入驟減，而想把房子賣掉的情況。

而「房地合一稅 2.0」即將在 7 月 1 日上路，若持有期間未滿 5 年，將面臨 35-45% 的重稅。

謝坤成指出，政府為防錯殺，訂有豁免條款，依據財政部所公布的非自願賣房的排除情形，分別是個人因調職及非自願離職、遭他人越界建屋、依法遭強制執行、因重大疾病或意外需支付醫藥費、持保護令避開家暴相對人，以及繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，都可排除適用重稅。但政府修法時，根本沒預料疫情會如此嚴重，並造成民眾可能要賣房子，才有錢度難關，甚至未來因房貸繳不起，被迫要賣房的情形，他們應是「非自願」，卻不在豁免條款之列。