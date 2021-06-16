Honda宣布停產燃料電池車 Odyssey也將成絕響

日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 15 日 (週二) 宣布，將於 2021 年內結束氫能燃料電池車 (FCV)「Clarity Fuel Cell」生產，該車款在日本市場只做租賃用途，目前已停止接單。此外，本田也決定停產旗艦房車「Legend」與深受國人喜愛的 MVP「Odyssey」。

本田未來研發重點將放在電動車 (EV) ，也仍會與美國通用汽車 (GM-US) 共同研發 FCV。

本田日前曾經明確表示，計畫到 2040 年，全世界所銷售的新車都將是沒有廢氣排放產生的電動車等車款。

本田之所以決定停產 Legend、Odyssey 以及 Clarity，主要與負責這幾款汽車生產的「狹山工廠」(日本埼玉縣狹山市) 即將於 2021 年度內關廠有直接關係，而該公司不考慮改由其他工廠負責組裝。

第一代的 Legend 在 1985 年問世，2012 年一度停止生產，不過 2015 年的時候以油電車 (HV) 的姿態再次回到市場上。Legend 曾在 1991 年創下 2 萬輛的銷售紀錄，而現行款的第五代車型在 2020 年只繳出 216 輛的慘淡成績。

日本本田在 2021 年 3 月推出全球第一款具備 Level 3 自動駕駛功能的 Legend，不過也只有限量推出 100 輛，而且只供租賃之用，展現自動駕駛技術能力的意味濃厚。

高級 MVP 的 Odyssey 則是在 1994 年首度問世，在日本車壇成為多功能休旅車的先驅，也幫助當年陷入營運困境的本田起死回生。

Odyssey 推出後廣受家庭用戶的歡迎，1995 年在日本大賣 12.6 萬輛，銷量攀上巔峰。不過近年來 Odyssey 不敵對手豐田 (Toyota)(7203-JP) 「Alphard」等車款，銷售持續陷入苦戰。

Clarity 則是因為價格高昂 (含稅價 783 萬日圓、租賃專用)，還有加氫站的數量不多，銷售表現低迷。現行款 Clarity 於 2016 年推出，在日本與美國市場販售，全球累計銷量只有 1900 輛左右。此外，在 2018 年新增的 PHV 款式也同樣會停止銷售。

不過本田和通用汽車於 2013 年在 FCV 領域所展開的合作關係將延續。兩家公司在 2017 年合資成立新公司，生產燃料電池系統。