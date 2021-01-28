Mazda首款量產電動車在日本市場開賣

馬自達 (7261-JP) 的首款量產型電動車「MX-30 EV Model」週四 (28 日) 在日本正式開賣，充飽電後可行駛 256 公里，車上具備聯網功能，可作為在市區裡購物等的日常代步工具或家中第二部車使用。

MX-30 最早在 2020 年 10 月問世的時候只有輕度油電混合 (Mild Hybrid) 的設定，但經過檢討決定推出 EV(電動車) 款式。

車上具備聯網功能，可以透過手機 APP 來確認充電狀態。車輛售價落在 451-495 萬日圓，在日本全國 8 成的馬自達經銷商進行銷售、約有 700 家左右。

在其他車輛規格方面，電池容量只有 35.5kWh，單次充電無法進行長距離的駕駛。驅動馬達的最高輸出功率達 107kW/4500-11,000rpm，最大扭力 270Nm/0-3,243rpm 時發生。

馬自達表示，從材料調度、生產、廢棄等，與整體碳排放量有關的「生命週期評析」(Life Cycle Assessment，LCA) 角度來看，碳排放可控制在柴油車以下。依照馬自達的試算，當 MX-30 電動車行駛大約 8.5 萬公里時，整體的碳排放量就會低於柴油車。

另外為了降低生產過程所產生的碳排放，馬自達表示，在日本廣島總公司所架設的太陽光電充電設備今年 5 月可望開始運作。

馬自達目標到了 2030 年，該公司所生產的所有汽車都將搭載電動化技術，預估屆時將有 5% 是純電動車 (EV)、另外的 95% 則是油電混合動力車 (HV)。

馬自達未來除了將致力於電動車專用平台的研發，也計劃在 2022 年推出利用獨門絕活的轉子引擎，作為發電機使用的電動車。