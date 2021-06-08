韓媒：三星Q1廠將於下半年正式投產QD面板

《韓聯社》週二 (8 日) 報導，根據消息人士說法，南韓三星顯示 (Samsung Display) 將於 2021 年的下半年起，正式展開量子點 (Quantum-Dot，QD) 面板的生產作業。

消息人士指出，三星顯示的 Q1 產線，會在這個月 (6 月) 展開電視機及顯示器所使用的面板試產，樣品也將送交到客戶手上來進行進一步的測試。

三星顯示曾經在日前表示，該公司目標在 2021 年 H2 的時候推出量子點面板產品。

三星顯示的新面板，採用自發光的量子點科技。該公司過去在 2019 年 10 月宣布了量子點面板廠房的投資計畫，也就是後來的 Q1 工廠。

有消息指出，三星顯示的 Q1 工廠在今年稍早已經展開測試運轉。該條 8.5 代產線預估每個月可生產 3 萬片的玻璃基板，將作為 55 吋至 82 吋的電視面板使用。

而目前該公司也趕在正式量產之前，正努力設法提高良率。期盼在退出 LCD 面板市場之後，量子點面板能為該公司帶來良好獲利。

中國的京東方集團 (BOE)(000725-CN) 在 2021 年 Q1 超車三星顯示，成為全球面板市場的市占龍頭。

根據 DSCC 的調查報告，在 2021 年第一季、京東方的收益報季增 50% 至 77 億美元，而同時期的三星顯示收益則是報季減 29% 至 62 億美元。

另一方面，2021 年第一季由於全球市場對於大尺寸 LCD 面板的需求強勁，市場規模也飆高到 348 億美元創下歷史新高。