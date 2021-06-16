通用加碼電動車投資 擬砸350億美元並在美設立兩座電池廠

路透熟悉內情人士報導，通用汽車 (GM-US) 將提高電動車和自動駕駛投資，四年內支出提高 30% 至 350 億美元，包括在美國新設兩座電池工廠。

這家美國最大車廠去年 11 月才宣布加碼電動車投資規模，而不到一個月前，勁敵福特汽車 (F-US) 也宣布電動車投資提高逾三分之一，2030 年之前共將投入超過 300 億美元。

美國汽車業者正在壯大自己的電動車實力，除了通用和福特合計的 650 億美元，特斯拉 (TSLA-US) 和 Lucid(CCIV-US)、Rivian 等新創公司也大舉投資，儘管同時也有 Lordstown(RIDE-US) 這種掙扎求生的車廠。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 預定周三會晤眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和幾名民主黨議員，討論電動車和汽車排廢。

和華府合作對通用來說至關重要。拜登政府的基建方案規劃了 1740 億美元電動車振興計畫，包括提供給電動車產業 1000 億美元補貼，而通用每個月享有的 7500 電動車抵稅額已經到期。

美聯社周一報導，通用北美區總裁 Mark Reuss 即將宣布新設立兩座電池廠，但尚未拍板設在美國何處，兩座廠房投資規模預計超過 20 億美元。

此外，通用今年 1 月曾宣布，2035 年之前所有出廠新車 (包括休旅車和輕型卡車) 都將是零排放車款。