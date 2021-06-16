〈美股熱門股〉甲骨文財測不佳盤後跌5% Lordstown稱手握兩年訂單強彈11%

甲骨文財測不佳，盤後跌 4.83%

大型企業科技軟體公司甲骨文 (ORCL-US) 周二 (15 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收、獲利雖然雙雙優於分析師預期，但財測不理想，盤後股價下跌 4.83% 至每股 77.7 美元。

甲骨文 Q4 營收成長 8% 至 112.3 億美元，調整後每股獲利 1.54 美元，分別優於 Refinitiv 分析師預估的 110.4 億美元與 1.31 美元。

然而執行長 Safra Catz 在電話會議上表示，除某些項目外，截至 8 月的 2022 會計年度第一季每股獲利將介在 0.94 美元至 0.98 美元之間，低於彭博分析師的 1.03 美元預估。

Catz 表示，獲利受到影響主因雲端增加近 40 億美元投資，但未來雲端業務的回報可以證明增加投資是合理的，且隨時間推移獲利將不斷擴大。

Lordstown 手握兩年訂單，強彈 11.34%

電動車新創公司 Lordstown(RIDE-US) 周二表示，獲得兩年穩定且有約束力的電動皮卡訂單，激勵股價勁揚 11.34% 至每股 10.31 美元，扭轉昨日頹勢。

Lordstown 總裁 Rich Schmidt 在記者會上表示，今、明兩年有足夠且確切的訂單。當被問到這些訂單是否有約束力時，Schmidt 則表示自己不清楚法律層面的事務，但他說訂單是過去兩周內收到的，而且是一再確認過的訂單。

Alzamend Neuro 上市首日飆近 600% 交易數度熔斷

臨床阿茲海默症生物製藥公司 Alzamend Neuro(ALZN-US) 周二上市，首日盤中一度飆漲近 600% 、數次觸發熔斷， 尾盤漲幅收窄，終場收漲 170% 至 13.5 美元。

Alzamend Neuro 以每股 5 美元價格發行 250 萬股股票，一共募集到約 1,250 萬美元。該股周二開盤價為 29 美元，幾乎是 IPO 價格的 6 倍，最高一度漲至 33.55 美元。

Alzamend Neuro 是一家臨床階段生物製藥公司，開發阿茲海默症與其他神經退化疾病、精神疾病治療藥物。該公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，目前正在開發兩種實驗性專利藥物。