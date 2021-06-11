史上最快電動車 特斯拉Model S Plaid售價13萬美元、今日交車25輛

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周四（10 日）在加州的費利蒙（Fremont）工廠舉行最新車型 Model S Plaid 交車活動，執行長馬斯克表示，這是特斯拉有史以來製造出速度最快的電動車，從零加速到 60 英里不用 2 秒，當日首批交車 25 輛。

據特斯拉網站顯示，Model S Plaid 售價約為 13 萬美元，且每次充電續航里程為 400 英里，最快為每小時 200 英里，2 秒內就能從 0 加速至 60 英里，馬斯克說：「這就是我所謂的突破物理工程極限」。

此外馬斯克也大讚新車型的娛樂系統，稱其水準能媲美 PS5，且內裝音響甚至有家庭劇院規格。

他說：「提到未來的汽車，大家通常都想到自動駕駛或者自駕模式，但是你還會想看電影、玩遊戲、上網，因此對未來的車輛來說，娛樂部分也越顯重要。」

特斯拉周四將交付首批 Model S Plaid 車型 25 輛，未來預估將增加至每周幾百輛，下一季每周能交付 1,000 輛。

不過在這次的新車交付活動上，馬斯克並未提到其他車型如半掛式卡車（Semi Truck）、Cybertruck。另外他也未提及特斯拉內部生產的 4680 電池的消息，以及最近取消的「Plaid+」新車版本的預告。

作為電動車市場領導者，特斯拉去年股價翻漲 7 倍，也帶旺該領域許多新興同業。該股周四股價收盤上漲 1.89% 至每股 610.12 美元，但今年來截至周四收盤累計下跌 14%，創 2019 年以來最大上半年跌幅，明顯落後標普 500 與一些規模較小的同業。

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