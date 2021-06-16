美國經濟復甦反成逆風 花旗CFO示警多項業務將下滑

花旗 (Citigroup) 財務長 Mark Mason 周二 (15 日) 透露，儘管疫苗接種率持續增加、經濟將強勁復甦，但可能不會為銀行帶來助益，華爾街正逐漸失去疫情趨動的繁榮，暗示該銀行多項業務正在下滑。

Mason 表示，本季度與一年前截然不同，花旗 (C-US) 股票交易業務的強勁將被固定收益部門的疲軟所抵消。他預估第二季交易業務營收可能會下降 30%，降幅比彭博調查分析師預期的還大，此外，花旗投資銀行費用收入也可能會有中高個位數的下滑。

Mason 說，「這是消費者主導的復甦，特別是由疫苗大量接種所推動」，在政府向美國經濟注入數兆美元的刺激措施幫助下，消費者持續以高利率償還貸款，打壓美國信用卡業務的整體貸款成長。

他預估，花旗的北美消費者業務營收可能會下降大約 15%

此外，鑑於市場上的流動性以及去年企業發債活動，Mason 示警，該銀行預計直到今年年底，企業貸款成長將不會大幅上升。

呼應摩根大通

摩根大通 (小摩)(JPM-US) 周一也給出類似展望，執行長戴蒙表示在經歷一年疫情引起的市場波動後，一些業務將放緩，該行表示第二季交易收入預料將降至 60 億美元，年減 38%，降幅大於此前預期。

除了業務成長趨緩以外，Mason 表示，花旗集團本季的支出可能介於 112 億美元和 116 億美元之間，去年同期為 104 億美元，花旗正持續擴大支出，以滿足去年年底與監管機構的兩項協議，將持續投資於投資銀行、財富管理等領域。

展望未來，Mason 表示將維持公司的全年成本預測，認為目前已花費轉型所需的費用，接下來會針對財富管理、投行等領域進行戰略投資。