小摩瘋狂囤現金 「通膨很可能不是暫時的！ 」

摩根大通週一 (14 日) 證實，該行正瘋狂囤現金，因為他們認為通膨「很可能」不是暫時性的，這與聯準會 (Fed) 看法背道而馳。

關於通膨上升是原物料短缺或供應鏈問題等暫時性原因，還是可能會持續更久的爭論仍在華爾街進行著。德銀近期發布報導稱，全球經濟正坐在定時炸彈上，疫情之後將迎來嚴重的通貨膨脹。

避險基金大佬 Paul Tudor Jones 週一也警告，聯準會如果忽視通膨，後果十分嚴重。週一 (14 日) 摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 也和聲道，通膨很有可能不是暫時性的。

戴蒙在小摩一年一度的銀行會議上稱：「因應更高通膨，摩根大通一直在有效地囤現金，而非投入美債或做其他投資。我們有很多現金和能力，我們將非常有耐心，因為我認為通膨很有可能，不只是暫時性的。」

戴蒙提到：「看看摩根大通的資產負債表，我們手上 5000 億美元現金，實際上我們一直囤積越來越多的現金，靜待以更高利率投資的機會，計畫從短期、長期利息上升中受益。」

戴蒙稱：「我們為此做好了準備，將在未來 6 到 9 個月內做出決定，但我確實預計看到更高利率和更多通膨。」

此外，戴蒙在會議中還談到其他熟悉的議題，他指出，銀行業正面臨 PayPal 等金融科技在內的大型科技公司的威脅，(PayPal 市值幾乎超過了所有美國銀行)，小摩的自動化投資服務 You Invest 已獲得了約 500 億美元的資產，儘管戴蒙認為這個產品仍有改進空間。

摩根大通 (JPM-US) 週一下跌 1.71% 至每股 157.57 美元。PayPal (PYPL-US) 1.28% 至每股 274.93 美元。