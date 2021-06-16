特斯拉近日股價低迷不振 多頭盼這3大催化劑

特斯拉 (TSLA-US) 這幾日股價疲軟的表現讓看漲分析師備感失望，他們正積極尋找能打破近日恐慌的催化劑。

今年迄今特斯拉股價已下跌約 14%，較 1 月 52 週高點 900.40 美元下跌約 32%。以股票角度來看，特斯拉已經將領先地位讓給傳統車廠：通用 (GM-US) 和福特 (F-US)，因為這兩家今年迄今分別上漲 45% 和 70%。



這樣的表現讓特斯拉多頭感到困惑。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 是特斯拉多頭，他喊買特斯拉，目標價 900 美元，較現行股價溢價近 50%，他在週一晚報中寫道，「讓我們以誠實理性地對待該股起點，即使是多頭也該承認，特斯拉去年下半年的漲幅，雖然原則上是應得的，但卻是高度集中在一個時間框架中進行。」

特斯拉去年下半年上漲 227%，原因包括強勁的獲利、交付量以及被 S&P 500 指數納入成分股。

Jonas 補充，「該股票 5 年來的最大價值都集中在約莫 5 個月內。」他稱，現在投資者都在尋找能再次推漲股票的下一件大事，包括在德州和德國擴大產能等。之後，他預期特斯拉會在 5 年間再開設 5 家工廠。

Jonas 也期待特斯拉推出新型車款。據他估計，特斯拉的 Y、X、3 和 S 車型僅在整個可觸及的市場上佔有 15% 左右。車款型號增加將是正面動力，但這不會是近期可預見的事，即使特斯拉預計今年稍晚開始交付電動卡車 Cybertruck 。

住宅太陽能市場

Canaccord 分析師 Jonathan Dorsheimer 在不同領域尋找特斯拉的股價催化劑：住宅太陽能發電。

他週日發布的報告寫道，他看好特斯拉的部分原因是該公司正在打造能源品牌，一個像蘋果系統那樣的產品生態系統，以聚焦連接性、無縫結合汽車、太陽能和備用電源打造客戶群。

Dorsheimer 雖然看漲，但也覺得近期有些低迷，他仍給予該股票「買進」評級，但將目標價自 974 美元下修至 812 美元。除此以外，他也對電池延遲感到失望。特斯拉一直承諾會使用更大的電池，以確保續航里程、充電時間和成本的表現更好，但目前這樣的電池還沒有出現。

高盛分析師 Mark Delaney 認為，雖然 Model S Plaid 可以在不到兩秒的時間內從每小時 0 加速到 60 英里，這項技術令人印象深刻，但單價約莫 13 萬美元的 Plaid 仍是一款小眾汽車。他希望今年的交付量超過預期，他估計的模組是特斯拉今年交付 87.5 萬輛，而華爾街對特斯拉今年交付量的平均共識 82.5 萬輛。

Delaney 給予特斯拉「買進」評級，目標價 860 美元。

新產量增加、強勁的交付，以及不斷成長的太陽能業務是這 3 位分析師未來幾個月的觀察重點，倘若一切順利，只要沒有壞消息傳出，這些催化劑應該足以推升特斯拉股價。

特斯拉週二下跌 18.33 美元或 2.97%，收 599.36 美元。